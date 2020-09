Le TDAH et les troubles du sommeil

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre) .

En effet, la très grande majorité des enfants souffrant d’un TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité) ont des difficultés de sommeil. Ce qui est doublement dérangeant, c’est que le manque de sommeil a la fâcheuse tendance à accroître les symptômes du trouble. Diverses fonctions sont grandement affectées par les nuits trop courtes et perturbées, comme les fonctions opérationnelles, la capacité de concentration ou encore l’autocontrôle. En d’autres mots, la privation de sommeil peut être associée à de l’hyperactivité, de l’inattention ou encore de l’impulsivité.

Un sommeil perturbé

D’entrée de jeu, on ne s’entend pas encore sur le pourcentage des enfants atteints d’un TDAH souffrant aussi de troubles du sommeil. Certains spécialistes soutiennent que de 25 à 50% des enfants TDAH  (Nouvelle fenêtre) en seraient affectés, alors que d’autres croient plutôt que ce pourcentage oscillerait aux alentours de 90 %  (Nouvelle fenêtre) ! Une chose est certaine : TDAH rime pour plusieurs avec troubles du sommeil.

Certains de ces problèmes peuvent se manifester de plusieurs façons.

sommeil fragmenté

difficultés d’endormissement

réveils matinaux précoces

somnambulisme, terreurs nocturnes, cauchemars

troubles respiratoires ou apnées du sommeil

somnolence durant la journée

syndrome des jambes sans repos (sensation de picotement et gêne au niveau des membres inférieurs)

mouvements périodiques du sommeil (séries de mouvements involontaires)

Pourquoi? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. D’une part, l’anxiété  (Nouvelle fenêtre) vécue par certains de même que l’hyperactivité des pensées viennent troubler la sérénité d’une bonne nuit de sommeil. De plus, ces troubles peuvent aussi être un effet secondaire de certains médicaments  (Nouvelle fenêtre) sous prescriptions.

Horloge interne déréglée

D’autres cliniciens croient, pour leur part, que c’est les rythmes circadiens irréguliers des patients TDAH qui sont en cause. Les rythmes circadiens sont des changements physiques, mais aussi mentaux, qui suivent un rythme de 24 heures : il s’agit de notre horloge biologique, quoi! Ces rythmes sont principalement régis par la luminosité. Dans le même ordre d’idées, certaines études  (Nouvelle fenêtre) récentes prouveraient un lien entre le TDAH et l’ensoleillement. Ainsi, il y aurait moins de cas de TDAH dans les régions plus ensoleillées, et l’on observerait une variation de la prévalence allant de 34 à 57 % entre les différentes régions.

Des pistes de solutions

S’il est difficile de mettre le doigt sur la cause exacte des troubles du sommeil, et si tous les experts y vont de leur propre théorie, tous s’entendent pour dire qu’une bonne routine et des habitudes de sommeil saines sont importantes, et tout particulièrement lorsqu’un enfant souffre de TDAH.