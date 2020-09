Quoi : Le défilé du père Noël : destination centre-ville  (Nouvelle fenêtre)

Où : Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues du Fort et Saint-Urbain, à Montréal

Quand : Le samedi 17 novembre, départ de la rue du Fort à 11 h et arrivée à la Place des Arts vers 13 h 30

Pour qui : Tous ceux qui ont un cœur d’enfant

Prix : Gratuit

Explications : Des musiciens, des chanteurs, des danseurs et des amuseurs publics font partie de ce grand défilé, où l’on pourra admirer une vingtaine de grands chars allégoriques colorés, dont celui de la fée des étoiles, toujours à la tête du défilé.

L’un des chars sera consacré à la motoneige, un véhicule bien de chez nous, un autre présentera les sports d’hiver, un autre encore sera peuplé d’ours polaires, mais celui qui attirera assurément l’attention des tout-petits transportera Ari Cui Cui  (Nouvelle fenêtre) , chanteuse, cuisinière et amie des enfants! Elle est très heureuse de faire partie du défilé, car elle se souvient que sa famille et elle, durant son enfance, s’installaient sur le bord de la rue Sainte-Catherine, avec un bon chocolat chaud entre les mains, pour assister à ce défilé. La voilà maintenant qui en fait partie intégrante.

Je l’ai rencontrée… et je lui ai posé quelques questions.

Entrevue avec Ari Cui Cui :

Ève : De quoi aura l'air ton char?

Ari Cui Cui : On dirait qu'il a été conçu pour moi! Il s'appelle Cuisiniers mignons! Je suis tellement excitée! Il y a un cuisinier géant au sommet et une fabrique de bûches de Noël et de pâtés à la viande! Ce sera le contexte parfait pour chanter La tourtière, Quand l'appétit va tout va! ou encore Mon bonhomme en pain d'épices. En plus, je serai accompagnée de mes personnages du spectacle Le Noël d'Ari Cui Cui : Le Boulanger Joyeux et Le bonhomme de pain d'épices!

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ari Cui Cui et les lutins Photo : Ari Cui Cui

Ève : Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de ce défilé?



Ari Cui Cui : C'est un événement rassembleur qui nous transporte tous dans la période festive de la préparation des Fêtes! Bientôt, on fera les beignes en gang et ensuite, les pâtés à la viande! On garde la tradition bien vivante pour nous, les adultes, et pour nos enfants! Je chanterai donc mon Noël gourmand (CD Le Noël d'Ari Cui Cui) lors du défilé, le 17 novembre.

Ève : Les enfants pourront-ils te voir avant Noël?

Ari Cui Cui : Oui! Je serai au kiosque de Radio-Canada au Salon du livre de Montréal à 16 h 30 le 18 novembre. Aussi, à la télé de Radio-Canada, on présentera trois belles émissions de Noël! Et pour la nouvelle année, j’ai beaucoup de projets  (Nouvelle fenêtre) !

>>>>C'est par ici pour rigoler avec les chansons  (Nouvelle fenêtre) et l'appli  (Nouvelle fenêtre) d'Ari Cui Cui.