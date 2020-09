6 sites web à mettre dans les favoris de vos enfants

Un texte de Nadine Descheneaux

Alloprof  (Nouvelle fenêtre)

Référence incontournable quand vient l’heure des devoirs, leçons et travaux, ce site offre des exercices, une aide aux préparations aux examens, des capsules vidéo, des cyberrévisions et une zone de jeux. Consultez aussi la bibliothèque virtuelle  (Nouvelle fenêtre) pour trouver plus de 3000 pages de contenus sur les matières du primaire et du secondaire.

IMPASSE : pour s’en sortir avec les participes passés  (Nouvelle fenêtre)

Cette ressource interactive propose des activités pour maîtriser l’accord du participe passé.

Sociétés et Territoires (Nouvelle fenêtre)

C’est la ressource pour tout savoir sur l’histoire du Québec, de ses premiers occupants jusqu’à maintenant.

Dictionnaire visuel (Nouvelle fenêtre)

Tout un monde de connaissance s’ouvre avec ce dictionnaire visuel qui permet une navigation simple à partir de 17 thèmes ou encore en utilisant le moteur de recherche.

Sophie lit (Nouvelle fenêtre) et Les Petits Pois lisent tout  (Nouvelle fenêtre)

Pour trouver des suggestions de lecture, dont une carte de métro littéraire (les lignes sont en fait des styles de romans), ce sont deux sites à visiter. Il y a même des extraits lus par les auteurs.

Les Débrouillards (Nouvelle fenêtre)

Si votre enfant a toujours mille questions, voici le site pour qu’il trouve des réponses. Articles informatifs, activités créatives, expériences, tests, etc. : tout y est pour l’intéresser!

N’oubliez pas de visiter la zone Jeunesse de Radio-Canada (Nouvelle fenêtre) pour des capsules informatives sur vos émissions préférées, des jeux, un blogue et bien plus encore.

