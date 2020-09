Une tradition familiale pour les tout-petits : Pain d'épice

Quoi : Pain d'épice  (Nouvelle fenêtre)

Où : L'Illusion, théâtre de marionnettes, 6430, rue Saint-Denis, Montréal (514 523-1303)

Quand : Les samedis et dimanches du 24 novembre au 16 décembre, à 9 h 30 et à 11 h

Pour qui : Les enfants de 3 à 6 ans

Explications : Claire, la pâtissière, excelle dans la confection de biscuits de pain d'épice en forme de bonshommes... L’un d’eux, fraîchement cuit, s'anime et fait des cabrioles, au grand plaisir des enfants. Mais attention au renard qui, tout comme les enfants, adore les biscuits aux épices. Il y en a d’ailleurs un qui rôde...

À noter : C’est le 15e anniversaire de cette pièce qui a fait rire à gorge déployée les tout-petits. La marionnette est un élément-clé que sait très bien manipuler Claire Voisard, l’auteure, comédienne et metteuse en scène du spectacle. Le ton de voix qu’elle emploie, les mots et son débit captent l'attention de tous. Les enfants se sentent interpellés et participent à leur façon à un spectacle bâti sur mesure pour eux : il dure tout au plus 45 minutes et une surprise les attend à la toute fin… Miam!

J’ai adoré cette conteuse, qui m’a rappelé la Fanfreluche de mon enfance!

Prix :

Pour tous : 17,50 $, taxes incluses

Un forfait familial est proposé : L’achat de cinq billets pour une même représentation donne droit à un sixième billet gratuit.

Réservez rapidement : la salle ayant une capacité maximale d’une centaine de places, les billets partent vite… comme de petits biscuits chauds!