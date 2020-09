5 façons d’aimer davantage l’automne

Un texte de Nadine Descheneaux

1- Sortir



Même s’il fait plus froid, que le soleil ne resplendit pas et que les journées raccourcissent, sortez dehors. L’air frais est vivifiant! Allez marcher ou même gravir une montagne. Emmitouflez-vous dans des couvertures, un chocolat chaud à la main, et lisez dehors en famille.

2- Jouer



Jouer à des jeux de société permet de resserrer les liens familiaux, de chasser les tensions et de retrouver le sourire! Vous avez amplement le droit de passer une journée à jouer à des jeux en famille.

3- Bouger



L’exercice physique a un effet direct sur votre moral et sur celui de votre famille. Chaque semaine, pratiquez une activité physique personnelle qui vous fait plaisir et planifiez au moins une activité sportive en famille.

4- Créer



Acceptez que le changement de saison vous apporte de nouvelles activités. Profitez de ce temps à l’intérieur pour bricoler, peindre, dessiner, tricoter, colorier, etc. Renouez avec votre créativité cet automne. Et si vous en profitiez pour changer de décor, que ce soit la couleur des murs ou, plus simplement, l’emplacement des meubles?

5- Cuisiner



Plusieurs repas sont presque synonymes d’automne : fondue, raclette, potage, mijoté, etc. Prenez le temps de cuisiner pour apprivoiser le retour du temps froid. Lancez-vous des défis familiaux, comme celui d’apprendre à faire du pain ou des pâtes maison. La perspective de partager un bon repas dans une ambiance feutrée vous fera oublier que l’été est fini.