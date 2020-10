5 raisons pour utiliser les couches lavables

Voici cinq raisons pour recourir aux couches réutilisables :



1 - Économisez



Aucun doute : l'acquisition de couches lavables diminue les dépenses des parents. Au Québec, ces derniers déboursent entre 1500 $ et 2500 $ par enfant pour l’achat de couches jetables. Les couches réutilisables nécessitent, quant à elles, un investissement de 450 $ à 750 $. En plus, elles peuvent être utilisées par plusieurs enfants.



2 - Économisez encore plus!



Plusieurs dizaines de municipalités de la province offrent un programme de subvention pour l’achat de couches lavables. Par exemple, les villes de Laval, de Lévis et de Longueuil octroient une aide financière pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à 200 $. À Montréal, nombreux arrondissements accordent déjà cet appui financier aux familles ou démontrent un intérêt envers cette initiative.



3 - Évitez certaines irritations



Contrairement aux couches jetables, celles lavables se composent majoritairement, voire exclusivement, de produits naturels comme le bambou et le chanvre. Elles seraient ainsi plus douces pour les fesses du bébé. Par contre, il faut rester vigilant. L’exposition prolongée à l’humidité peut causer de l’érythème fessier, une inflammation cutanée.



4 - Réduisez la quantité de déchets



Au Québec, les couches jetables constituent le troisième déchet le plus présent dans les sites d’enfouissement après les journaux et les contenants de boisson. Effectivement, plus de 600 millions d’entre elles sont jetées chaque année, ce qui représente 60 000 tonnes de résidus à enfouir.



De surcroît, les couches à usage unique nécessitent de 300 à 500 ans afin de se décomposer tandis que celles réutilisables se putréfient en 6 mois.



5 - Diminuez la consommation d’eau



Produire des couches jetables requiert 41 % plus d’eau que la fabrication et l’entretien de celles nettoyables.





Autres faits intéressants sur les couches : Une couche lavable remplace 230 couches jetables

Entre 5 et 12 arbres sont coupés pour fabriquer les couches jetables utilisées par un seul bébé jusqu’à ce qu’il soit propre

Le recours aux couches lavables occasionne l’ajout d’une lessive par semaine

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que bébé soit propre!



Source : Union des municipalités du Québec, 2008