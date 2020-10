La Fête de la musique de Tremblant : une belle occasion pour initier les jeunes à la musique

Quoi : Fête de la Musique de Tremblant  (Nouvelle fenêtre)

Où : Village piétonnier de Mont-Tremblant

Quand : Du 30 août au 3 septembre

Pour qui : Toute la famille

Explications : Angèle Dubeau, violoniste de renommée internationale, concocte la programmation de cette fête musicale depuis ses débuts. Plus de 35 concerts au programme  (Nouvelle fenêtre) . Des noms? En plus de madame Dubeau, accompagnée de La Pietà, de Lorraine Desmarais et de Robert Charlebois, il y aura Kent Nagano et l’OSM, Quartango, The Lost Fingers et Lorraine Klaasen, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour le 20e anniversaire, une place spéciale est réservée à la famille  (Nouvelle fenêtre) . La directrice artistique et fondatrice me racontait que sa passion pour le violon avait été initiée en assistant, enfant, à un concert en compagnie de ses parents. C’est donc une excellente idée de venir y faire un tour en famille pour découvrir plusieurs genres de musique : classique, blues, jazz, africaine, gospel, ancienne, de chambre, reggae, latino, tango, reel irlandais, jazz manouche, hip-hop, klezmer… Les musiciens et leurs instruments sont tout près du public.

Sur la nouvelle place de la Famille, deux groupes animeront les après-midi de la fin de semaine :

La récréation de Mozart invitera le public à l’époque du jeune Wolfgang, alors qu’il s’amuse avec sa sœur et leur ami clarinettiste Anton;

invitera le public à l’époque du jeune Wolfgang, alors qu’il s’amuse avec sa sœur et leur ami clarinettiste Anton; Kattam et ses Tam-Tams : le percussionniste gagnant de plusieurs prix jeunesse entraînera la foule dans une découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde avec des instruments, de la danse et du chant.

Sur le site, les artistes de Scientifiqu’eaux (laboratoire musical ambulant avec des pompes à eau et des casseroles) et de sCHNOUTe (musiciens costumés adaptant leur musique aux situations qu’ils ont devant eux) amuseront les petits et les grands avec brio.

+ : Tant qu’à être dans la région, pourquoi ne pas profiter de ses activités, dont Tonga Lumina  (Nouvelle fenêtre) , un parcours de 1,5 km, à travers la forêt, à la recherche du dernier des géants? Ça débute à la nuit tombée. Produite par Moment Factory, cette marche est magique; des jeux de lumière et des projections surprennent les marcheurs aux tournants des sentiers. C’est fabuleux!

Prix :

Gratuit pour les concerts et l’animation sur le site.

Pour Tonga Lumina ($), il faut réserver.  (Nouvelle fenêtre)