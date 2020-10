Intégration à la garderie… sans culpabilité parentale

Un texte de Nadine Descheneaux

Moins de temps, mais plus présent!

Quand votre enfant sera à la garderie, vous devrez réaménager votre horaire. Oui, vous aurez moins de temps avec votre enfant, mais il ne tient qu’à vous de faire en sorte d’être plus présent quand vous êtes ensemble. La qualité de votre présence est importante. Profitez des heures où votre petit est à la garderie pour accomplir le plus de tâches possible et avoir davantage de temps libre à lui consacrer.

Voir le changement positivement

Parlez positivement de ce changement, autant pour vous – vous reprenez le boulot, vous retrouvez des collègues, vous avez un peu de temps juste pour vous, etc. – que pour votre enfant – il apprendra de nouvelles choses, il connaîtra la vie de groupe, il grandit, etc. Vous devez trouver des bons côtés à cette nouvelle étape de votre vie de famille.

Choisir ses mots et ses pensées

Les mots que vous utiliserez auront un effet sur votre capacité à laisser votre enfant. Transformez les « Je vais m’ennuyer de toi » par « Je vais penser à toi », et les « J’ai hâte à ce soir » par « J’ai hâte que tu me racontes ta journée ». Les nuances sont minces, mais les tournures plus positives rendent la séparation plus facile.

Votre bonheur fait le sien

Vous aimez votre boulot? Vous aimez prendre du temps pour vous faire plaisir? Ne vous sentez pas coupable. Vous avez le droit d’être heureux même quand votre enfant n’est pas là. N’oubliez jamais qu’un parent épanoui est la meilleure influence que peut avoir votre enfant pour l’être à son tour.

« Au revoir! » avec le sourire

La période des « au revoir », le matin, est sûrement la plus difficile… souvent pour les parents! Essayez de vous créer un court rituel. Ne partez pas en cachette, mais n’étirez pas le moment non plus. Demandez l’aide d’une éducatrice pour adoucir ce moment si c’est difficile. Le but est d’arriver à quitter la garderie en lançant un « Amuse-toi bien! » avec un grand sourire.

Du même auteur

4 dangers autour de la maison  (Nouvelle fenêtre)

Motricité fine : 5 activités ultra-faciles pour l’améliorer  (Nouvelle fenêtre)

Parents de sportifs : 5 bons comportements  (Nouvelle fenêtre)

Le rangement des jouets : 4 bons trucs  (Nouvelle fenêtre)

Arrêter de s’énerver : 5 missions possibles  (Nouvelle fenêtre)