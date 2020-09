Des activités sur le temps qui passe au Musée de Lachine

Quoi : Fouille-tout

Où : Maison Le Ber-Le Moyne, immeuble principal du Musée de Lachine  (Nouvelle fenêtre)

Quand : Jusqu’au 25 novembre 2018, du mercredi au dimanche, de 12 h à 17 h

Pour qui : Les enfants de 8 à 12 ans et les adultes accompagnateurs

Description : Cette activité familiale permet aux enfants de s’initier à l’archéologie dans la Maison Le Ber-Le Moyne, le plus vieux bâtiment complet de Montréal. Un petit cahier pédagogique en main, les visiteurs y déambulent à la recherche d’écofacts et d’artéfacts. Des illustrations et un bon sens de l’observation leur permettront de répondre aux questions qui s’y trouvent.

Quoi : Aventure contée au Musée : Détective du temps

Où : Musée Lachine

Quand : Samedi 25 août à 10 h

Pour qui : Pour les enfants de 5 à 9 ans et les adultes accompagnateurs

Description : Une animatrice-bibliothécaire présente des livres aux enfants et leur parle de la notion du temps. De documentaire à science-fiction, les livres permettront aux enfants d’imaginer ce qui peut se trouver sous la terre au fil du temps. Entre les histoires, ils observeront des objets du musée et tenteront d’y trouver un lien. Enfin, ils construiront une ligne de temps personnel.

À noter : Les parents sont les bienvenus pour parcourir le Musée avec leurs enfants; ils peuvent aussi le visiter à leur rythme et les rejoindre quand bon leur semble pour participer à leurs activités.

Prix : L’entrée au Musée de Lachine est gratuite pour tous. Pour informations : 514 634-3478