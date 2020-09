Des boîtes à lunch plus écologiques

1. La boîte à lunch

Évitez l’option des sacs en papier à usage unique. Priorisez l’achat d’une boîte à lunch qui répond aux besoins de votre enfant en termes de taille et d’utilisation. De plus, n’hésitez pas à nettoyer celle de l’année passée pour la réutiliser, la plupart du temps elle est encore en très bon état!

2. Le suremballage

Même s’il est tentant d’acheter des repas congelés par leur aspect pratique et rapide, tentez de prioriser les restes de la veille ou des lunchs faits maison. Vous éviterez du même coup les emballages qui terminent directement à la poubelle. De plus, achetez de plus grandes quantités pour les collations en laissant de côté les portions emballées individuellement. Même si la plupart des emballages de collation à usage unique sont recyclables, cela augmente la demande d’énergie pour que le plastique soit recyclé jusqu’au bout de la chaîne.

3. Les contenants réutilisables

Placez les collations dans des plats en plastique ou même des sacs en tissu réutilisables. Ces derniers sont très pratiques pour les sandwichs, crudités, biscuits et plusieurs autres. Vous pouvez même en trouver aux designs colorés pour égayer la boîte à lunch de votre enfant. En ce qui concerne les jus, achetez de plus grands contenants et utilisez une bouteille réutilisable à la place des boîtes de carton.

4. La pellicule de plastique

Dans beaucoup de boîtes à lunch, on retrouve une quantité énorme de pellicule de plastique. Il existe maintenant une alternative de plus en plus populaire qui la remplace très efficacement : la pellicule à la cire d’abeille. La chaleur des mains suffit pour donner la forme du plat à cette pellicule qui se lave également très facilement.

5. Les sources de protéines

En plus d’ajouter de la variété aux repas de votre enfant, varier les sources de protéines pourra réduire considérablement la quantité de viande achetée. On sait maintenant que l’empreinte écologique laissée par la production de viande est considérable, il est donc tout avisé d’en réduire sa consommation pour adopter une alimentation plus écologique. Lorsque possible, tentez d’acheter localement ou de remplacer la viande par des légumineuses et autres protéines. Il existe plusieurs recettes végétariennes très intéressantes à ajouter à votre menu.

6. Être à l’écoute des besoins de son enfant

On veut tous que notre enfant ait le plus de choix possible et qu’il ait suffisamment de nourriture à manger dans sa journée. Par contre, on a parfois tendance à en faire trop. Soyez attentif aux quantités que vous lui laissez et adaptez-vous à ses besoins. S’il reste beaucoup de nourriture chaque jour à son retour de l’école, il est possible que vos quantités ne soient pas adaptées. Tentez de voir avec lui ce dont il a réellement besoin pour éviter le gaspillage alimentaire.

Finalement, si vous pouvez prendre le temps de cuisiner ou de préparer la boîte à lunch avec votre enfant, allez-y. Créez un moment régulier pour qu’il se sente investi dans la préparation et profitez-en pour le sensibiliser aux quantités et aux choix plus écologiques. Ce sont d’excellentes habitudes qu’il gardera toute sa vie!

