Quand l’enfant dit « Je ne t’aime plus! »

Ce contenu a été écrit par Anne Costisella, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre) .

Votre enfant de 3 ans, à qui vous avez consacré le meilleur de vos dernières années, que vous aimez de tout votre cœur et pour qui vous risqueriez volontiers votre vie, vient de décider, pour une histoire de discipline ou de privilège retiré, qu’il ne vous aimait plus. « Je ne t’aime plus! », suivi de très près par « J’aime mieux papa/maman! » Nous avons beau savoir qu’il est fâché et que cette situation est complètement ridicule, la cruauté involontaire des enfants nous prend toujours de court et nous fait réellement de la peine, même quand ils sont plus grands et que nous avons l’habitude de leurs coups de gueule. Comment devons-nous réagir quand notre enfant décide qu’il ne nous aime plus? Que devons-nous en retenir?

Qu’est-ce qu’il veut dire?

Pour certains parents qui traversent une période difficile, ces mots deviennent un constat d’échec, la confirmation de ce qu’ils redoutaient depuis quelques semaines. Certains ont remarqué qu’ils passaient moins de temps à s’amuser avec les enfants. D’autres vivent mal le partage de la garde et ont peur que leur enfant préfère l’autre parent. Pour ces parents, entendre « Je ne t’aime pas/plus » est d’une grande violence. C’est en quelque sorte l’incarnation de toutes leurs angoisses.

D’autres parents pensent que c’est un simple manque de respect et que leur enfant ne devrait pas dire ce genre de chose. Pour eux, un enfant devrait apprendre à peser ses mots et une bonne démonstration d’autorité est la solution à l’ingratitude dont ils viennent d’être témoins.

En réalité, il faut comprendre qu’un enfant qui dit « Je ne t’aime plus » est probablement seulement en colère contre son parent et cherche une façon de le blesser à sa manière. C’est difficile pour lui de l’atteindre à la mesure de ce qu’il croit avoir subi, et un enfant de cet âge n’a pas les outils pour exprimer correctement ce qu’il ressent. Il manque de vocabulaire et de nuance, il ressent souvent beaucoup de frustration et ne peut pas y faire grand-chose parce que son parent est le patron absolu.

Que devrais-je lui dire?

Si les propos de votre enfant vous blessent parce que vous avez peur qu’il préfère réellement l’autre parent ou qu’il ne vous aime plus pour vrai, il est important de garder votre sang-froid et de toujours vous rappeler que les enfants aiment leurs parents de manière inconditionnelle. Si vous le prenez trop au sérieux, il ne pourra pas porter le fardeau de votre insécurité et ne comprendra pas que vous preniez tellement au sérieux quelque chose qu’il a dit sous le coup de la colère et qu’il aura bientôt oublié. Rappelez-vous qu’il n’est qu’un enfant et prenez le temps de faire la différence entre le lien qui vous unit et un désaccord qui n’a pas d’importance.

D’ailleurs, il ne faut pas non plus céder au chantage. Si votre enfant voulait un chocolat et vous dit qu’il ne vous aime pas, en espérant que vous cédiez, expliquez-lui pourquoi vous le lui refusez. Dites-lui que c’est mauvais pour sa santé, que vous ne voulez pas trop dépenser ou que vous préférez préparer un bon repas pour couper sa faim. Ce sont autant de bonnes explications qui vous permettront d’empêcher la situation de devenir trop émotive.

Des sentiments

Cela dit, ces situations sont de bien belles occasions d’aider son enfant à comprendre ce qu’il ressent et à l’exprimer. Il est en colère. Il a le droit de le dire. Mais ce n’est pas vrai qu’il ne vous aime plus. Du moins, pas de manière permanente! Plutôt que de lui dire qu’il a tort de vous dire de telles choses ou qu’il est méchant, prenez une minute pour mettre le doigt sur cette émotion qui l’habite. S’il a l’impression de comprendre ce qu’il ressent et qu’il peut en parler, il perdra moins souvent le contrôle dans d’autres circonstances.

D’ailleurs, puisque vous lui parlerez d’émotions et que vous savez pourquoi il vous dit cela, vous pouvez le rassurer sur vos intentions. C’est simplement que vous ne vouliez pas acheter un chocolat, ce n’était pas un geste méchant pour lui faire de la peine. Alors la prochaine fois qu’il vous dira « Je ne t’aime plus », vous pouvez commencer la conversation par « Eh bien, moi, je t’aime ».