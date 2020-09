Arrêter de s’énerver : 5 missions possibles

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Relativiser

Tous les événements n’ont pas la même gravité, alors vous n’avez pas à réagir de la même façon à tout ce qui se produit. Le problème, quand la pression monte, est que vous oubliez de relativiser ce qui arrive, et c’est là que vous vous énervez.

2. Réduire le bruit ambiant

Souvent, sans même vous en rendre compte, une joyeuse cacophonie règne dans votre maison. Le bruit ambiant augmente tranquillement, voire sournoisement. La radio est ouverte dans la cuisine, ainsi que la télé, le petit dernier joue à un jeu qui émet des sons, la hotte du four est en marche, etc. Tout ce bruit vous amène déjà à parler plus fort, ce qui influence votre humeur. Pensez à éliminer le bruit superflu pour détendre l’ambiance.

3. Choisir un mot qui arrête tout

Choisissez, en famille, un mot ou une expression rigolote que n’importe qui peut utiliser quand il trouve que le ton monte trop. Ce mot deviendra comme un signal avertissant l’autre qu’il est en train de s’énerver et qu’il devrait changer d’attitude.

4. Avoir des règles claires et les respecter

C’est plus fort qu’eux, les enfants testent vos limites. Toutefois, si vous avez des règles claires et que vous les appliquez toujours, il n’y aura pas de marge de manœuvre possible. Soyez constants en ce qui a trait à vos interventions en matière de discipline  (Nouvelle fenêtre) . Ainsi, les enfants verront qu’ils ne peuvent pas négocier. Au besoin, répétez seulement la consigne sans élever la voix. Plus elle sera claire et constante, moins vous aurez à la répéter souvent.

5. Se retirer

Quand vous sentez la pression qui monte en vous, ne repoussez pas les limites de votre patience et retirez-vous quelques minutes dans un endroit où vous pourrez être seul. Retrouvez votre calme et revenez ensuite.

