5 activités pour la fête du Travail

Seulement quelques jours se sont écoulés depuis la rentrée scolaire. Pourtant, les enfants profitent déjà de leur premier jour férié. Voici cinq suggestions d’activité à réaliser en leur compagnie pendant la fête du Travail :

1- Une sortie au musée

(Gratuit)

Depuis juin dernier, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes aux visiteurs  (Nouvelle fenêtre) le premier dimanche de chaque mois, et ce, aux quatre coins du Québec. Loin d’être ennuyantes pour les jeunes, plusieurs institutions muséales proposent des expositions captivantes pour toute la famille.

2 - À la rencontre des peuples autochtones (Québec)

(Gratuit)

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Des enfants participent à un atelier de fabrication de poupées de maïs lors de la dernière édition du rassemblement, en 2017. Photo : Gracieuseté de KWE Québec

À la place de l’Assemblée-Nationale à Québec, du 30 août au 3 septembre, Kwe! À la rencontre des peuples autochtones  (Nouvelle fenêtre) invite toute la famille à venir célébrer les cultures des Premières Nations et des Inuits de la province. En plus de pouvoir déguster des mets traditionnels, vous pourrez notamment assister à des spectacles de chant et de danse, visionner des courts métrages de même que confectionner des objets artisanaux. Cet événement représente une occasion sympathique pour sensibiliser vos enfants à l’histoire autochtone.



3- Fête de la famille (Laval)

(Gratuit)



Le centre de la nature de Laval  (Nouvelle fenêtre) sera l’hôte de spectacles, d’animations, d’ateliers scientifiques et autres destinés pour la famille, mais plus spécialement pour les petits. Toutefois, les plus grands pourront également s’amuser dans la zone turbulence où prendront place une compétition de planche à roulettes, des courses à obstacles et des parcours aériens.



4- Les sentiers nocturnes au zoo (Saint-Félicien)

(Entrée gratuite pour les 5 ans et moins)

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les œuvres multimédias ont été créées par le studio Moment Factory. Photo : Gracieuseté - Zoo sauvage de Saint-Félicien

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien  (Nouvelle fenêtre) vous invite à sillonner les sentiers nocturnes d’Anima Lumina  (Nouvelle fenêtre) . Dès la nuit tombée, prenez part à ce chemin multimédia d’un kilomètre et demi. Au coeur de la forêt, vous contemplerez de superbes projections lumineuses et vidéo tout en respectant la nature et les animaux.



5- Festival de montgolfières (Gatineau)

(Entrée gratuite pour les 10 ans et moins*)

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La 31e édition du festival des montgolfières de Gatineau prendra son envol le 30 août 2018. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Pour une 31e année, le parc de la Baie à Gatineau accueille le Festival de montgolfières  (Nouvelle fenêtre) du 30 août au 3 septembre. Cette sortie plaira aux adultes, aux enfants et aux tout-petits. Au menu : spectacles extérieurs, jeux d’évasion, parc d’attractions et bien sûr envolée de montgolfières.



*Manèges en sus