Il ne voulait pas être père, et pourtant… 

Ce contenu a été écrit par Annie Harvey, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre) .

Il ne voulait pas être père. Pas là. Pas déjà. Ce n’était pas, selon lui, le bon moment. « Les choses étaient plutôt chaotiques avec ma conjointe de l’époque; je venais de commencer un nouveau boulot; je conduisais une vieille bagnole et je n’avais ni maison ni économie. » Loin de sa famille, Simon se posait beaucoup de questions, mais une seule le tracassait particulièrement : « Serai-je à la hauteur, serai-je un bon père? »

Le coup de foudre

Les neuf mois de grossesse sont passés et, du premier au dernier, Simon ne ressentait pas d’attachement particulier envers l’enfant à naître. Jusqu’à ce que, pour la première fois, son regard se pose sur la binette de Malika. « À cet instant, j’ai trouvé que c’était la plus belle enfant du monde et j’ai été envahi d’amour pour elle. Un amour inconditionnel. » Plus rien n’a jamais été pareil. « Un enfant, ça ne change pas le monde, ajoute Simon, amusé, mais ça change l’ordre des priorités et ton univers! Devenir père, ça te fait aussi retomber en enfance et tu reçois des doses tellement grandes, tellement démesurées d’amour que ça donne un nouveau sens à ta vie. »

Message à l’homme qu’il était

Lorsque Malika est venue au monde, Simon avait 26 ans. S’il pouvait remonter le temps, que dirait-il à celui qu’il était à l’époque, l’homme effrayé à l’idée de devenir père? D’emblée il répond : « Tu ne peux plus être égoïste et penser seulement à toi. Tu vas devenir la personne la plus importante pour ton enfant et ça donnera un sens à ta vie. Tu vas faire découvrir la vie à ton mini-toi, et les doses massives d’amour que tu vas recevoir vont compenser pour tous les défis quotidiens qui viennent avec le rôle de père. Tu vas prendre plaisir à rendre ta fille joyeuse et heureuse, et ça te comblera, voilà ce que je lui dirais. »

Quel genre de père?

Et cette petite Malika, douce et attachante, à l’imagination débordante, quel genre de père a-t-elle? « Je sais être strict lorsqu’il le faut, explique Simon, mais je suis plutôt dynamique. Malika et moi, on peut aussi bien jouer à la Barbie qu’aux cowboys. On a beaucoup de plaisir ensemble. » D’ailleurs, s’il y a bien une chose qu’il aimerait que sa fille conserve en souvenir, ce sont leurs moments de fous rires avant le dodo et toutes les niaiseries qu’ils font, précise-t-il. « Sans oublier le fait que je l’aime à la folie et que je ne veux que son bonheur. »

Si l’on demande à Simon s’il veut d’autres enfants, la réponse ne se fait pas attendre :

« Bien sûr! Un enfant, ça met de la magie dans une maison et je veux fonder une famille avec la femme que j’aime! Je veux partager tout le bonheur et les beaux moments que ça apporte avec elle. Je veux qu’on vive ça, ensemble, du début à la fin. »

*Afin de respecter l’anonymat des personnes, les prénoms ont été changés.