4 trucs pour aider votre enfant à retrouver la routine

Pour les enfants, tout comme les parents, les vacances apportent souvent un grand sentiment de liberté : on se couche plus tard, on s’amuse régulièrement en famille et entre amis, bref, on dit « au revoir » à la routine. Mais, voilà que l’été tire déjà à sa fin. Voici quatre trucs pour faciliter le passage entre le congé estival et le retour en classe :



1 - Discutez de la routine avec les enfants

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Pour faciliter la rentrée scolaire, parler des nouvelles habitudes à prendre avec votre enfant. Photo : Getty Images / laflor

Quelques jours avant la rentrée scolaire, échangez avec votre enfant à propos des changements à venir. Voyez avec lui les étapes de la journée, allant du réveil au coucher. Selon vos habitudes, soulignez les points importants de votre routine, tels que la préparation du lunch et des vêtements ainsi que le moment des leçons et de la douche. En étant à l’écoute de ses questions et de ses inquiétudes, vous devriez minimiser son anxiété pendant la transition.



2 - Prenez de l’avance

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Pour favoriser la transition de l'été à l'école, devancez l'heure du dodo graduellement. Photo : Getty Images / People Images

Votre enfant aura peut-être du mal à se lever au cours des premières semaines d’école. Il sera plus fatigué, habitué de faire la grasse matinée. Afin d’amoindrir la fatigue, idéalement sept jours avant la reprise des cours, rétablissez les habitudes liées au sommeil. Devancez l’heure du dodo et du réveil, en fonction de l’horaire familial à venir.



3- Conservez certains plaisirs des vacances

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Continuez à jouer avec vos enfants pour faire perdurer l'été Photo : Getty Images / Xavier Arnau

Au fond, les enfants ne sont pas les seuls qui ont besoin de s’amuser. Pourquoi alors ne pas perpétuer les activités qui vous ont fait plaisir? Les petits et les grands ont besoin de temps pour s’adapter aux nouveautés. Organiser une activité en famille par semaine entretiendra l’esprit des vacances et adoucira la transition entre un mode de vie plus libre vers un plus règlementé. Par exemple, continuez d’aller au parc ou au cinéma, de jouer à des jeux de société ou même d’inviter des copains à souper.



4 - Soyez patients



Le retour en classe peut être un véritable anxiogène pour certains enfants. Laissez-leur le temps de s’adapter et surtout, soyez à leur écoute. Pour les premiers jours, voire semaines, aidez-les dans la préparation matinale. Par exemple, vous pouvez préparer leur boîte à lunch et leurs vêtements. Ils apprendront à réaliser ces tâches plus tard dans l’année : une étape à la fois!

D’ici là, profitez de cette relâche. Après tout, l’été c'est fait pour s’amuser!