Le rangement des jouets : 4 bons trucs

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Des bacs et un coffre

Les bacs sont fabuleux : ils permettent de ranger rapidement les objets en une seule action. Et hop! c’est disparu! La meilleure astuce est d’en avoir de différentes grandeurs. Ainsi, vous pouvez même mettre plusieurs petits bacs dans un plus gros coffre à jouets. Choisissez-les avec des couvercles pour y mettre les petits morceaux, avec des tiroirs pour conserver le matériel d’art, de grande taille et en plastique pour ranger les jouets qui vont aussi à l’extérieur, etc.

2. Derrière la porte

Accrochez un support à souliers derrière la porte de la chambre des enfants pour qu’ils y rangent des petits toutous, des accessoires, des vêtements de poupée, des figurines, etc. Si c’est possible, placez-en un autre sur la porte du garde-robe. L’idée est d’optimiser tout l’espace disponible. Une autre astuce géniale s’il y a un espace libre sur un mur : installez-y des plaques aimantées sur lesquelles les enfants fixeront leurs innombrables petites voitures.

3. Sous le lit et au plafond

Au lieu de laisser les « minous » s’accumuler sous le lit, glissez-y des sacs de rangement en tissu munis d’une fermeture à glissière. Il s’agit d’une cachette parfaite pour les objets qui traînent. Un filet accroché dans un coin de la chambre, près du plafond, sera idéal pour y suspendre des toutous.

4. Chariot à roulettes

Quand les enfants grandissent, ils aiment avoir tout sous la main, mais ils n’ont ensuite pas toujours la patience de ranger ce qu’ils ont sorti et peuvent avoir l’habitude de s’étendre partout. Dans ce cas, optez pour un chariot à roulettes, qui permet de trimballer tout le matériel, de leur chambre jusqu’au salon, sans rien laisser traîner. C’est l’idéal pour les blocs LEGO, le matériel d’art, les petites figurines et leurs multiples accessoires, etc.

