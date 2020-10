Le samedi 2 juin : journée des librairies indépendantes

Quoi : La journée des librairies indépendantes

Où : Dans 110 librairies indépendantes du Québec  (Nouvelle fenêtre)

Quand : Le samedi 2 juin

Pour qui : Pour tous

Explications : Les parents et leurs enfants sont invités dans les librairies indépendantes pour y rencontrer des auteurs, assister à des causeries, participer à des activités familiales  (Nouvelle fenêtre) telles l’heure du conte, une chasse au trésor...

+ : L’auteure Dominique Demers, bien connue auprès des jeunes, et la maison d’édition Dominique et Compagnie proposent de s’impliquer concrètement pour propager le goût de la lecture  (Nouvelle fenêtre) auprès des enfants : 20 000 exemplaires de L’été de la petite baleine seront en vente les 2 et 3 juin au coût de 1 $ dans ces librairies.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La baleine et ses amis Photo : Dominique et compagnie

Titre : L’été de la petite baleine

Auteures : Dominique Demers (textes) et Gabrielle Grimard (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Le petit Gnouf et son amie Mirabelle se rendent pour la première fois à la mer. Ils ont hâte de voir cette eau sans fin, les coquillages, les poissons et les oiseaux blancs… Arrivés sur la grève, ils voient un baleineau échoué, emprisonné dans des filets de pêche. Tout petits devant ce grand animal, ces personnages attachants font tout pour le libérer afin qu’il rejoigne sa mère qui l’appelle des flots bleus.

Mon avis : Un beau livre touchant, aux illustrations douces, qui ressemblent à des aquarelles.

--------------

En prime : Voici deux autres suggestions de livres pour enfants dont les auteurs seront présents :

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Meuh c'est à qui ces grosses fesses-là? Photo : Fonfon

Titre : Meuh c’est à qui ces grosses fesses-là?

Auteurs : Benoît Dutrizac (textes) et Bellebrute (illustrations)

Éditions : Fonfon  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs à partir de : 3 ans

Résumé : À la basse-cour, tous les animaux dorment. Seul le mouton compte les fermiers pour tenter de se rendormir. Mais un bruit réveille la bande : celui d’un animal coincé dans la grange, car ses fesses ne passent pas dans la porte.

Mon avis : C’est ainsi que commence cette histoire que les adultes s’amuseront à lire aux plus petits. Le texte humoristique inclut plusieurs expressions populaires autour des animaux; un jeu d’association avec leur signification renseignera les enfants. Les animaux joliment illustrés feront sourire les petits et grands lecteurs.

À noter : L’auteur et les illustrateurs seront présents à La Librairie de Verdun pour faire la lecture du conte, donner un atelier de dessin et dédicacer leur livre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Léon et ses amis Photo : Presses aventure

Titre : Léon – Jamais deux sans trois

Auteurs : Annie Groovie (textes et illustrations)

Éditions : Presses Aventure  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Un recueil de situations cocasses met en vedette le trio Léon, Lola et le Chat, des cyclopes qui vivent dans un univers absurde et rigolo.

Mon avis : Majoritairement sous forme de bandes dessinées, les blagues et les jeux de mots présentés dans ce livre feront rire à coup sûr les plus ou moins jeunes. Un livre de plus à ajouter à l’immense collection mettant en vedette Léon, ce personnage loufoque aux cheveux en brosse.

À noter : L’auteure et illustratrice sera à la Librairie Moderne de Saint-Jean-sur-Richelieu pour discuter avec les jeunes et dédicacer ses livres.