Les spectacles des finissants de l’École nationale de cirque

Quoi : sapience  (Nouvelle fenêtre) et Barok XXI  (Nouvelle fenêtre)

Où : À la TOHU

Quand : Du 29 mai au 10 juin (à 14 h, 17 h ou 20 h selon les jours)

Pour qui : Pour tous (à partir de 7 ans)

Explications : L’École nationale de cirque (ENC) présente ses spectacles annuels  (Nouvelle fenêtre) , un moment magique pour voir à l’œuvre ces finissants qui seront ensuite lancés dans le vaste monde. Incluant aussi d’autres élèves de l’École, ces spectacles ont chacun leur couleur, étant dirigés par deux metteurs en scène. Selon le directeur de création de l’ENC, sapience est le meilleur choix pour emmener de jeunes enfants avec soi, car il y a des images créées dans tout l'espace de la TOHU (et non seulement sur scène), tandis que Barok XXI est plus doux.

À noter : Ces spectacles trouvent toujours moyen de captiver les enfants grâce à leur relative courte durée, soit 80 minutes sans entracte, et aussi par le choix musical et les numéros qui susciteront les oh! et les ah!

+ : Tant qu’à être à la TOHU, découvrez-y les activités familiales, dont un rallye interactif qui permet d’explorer cet endroit englobant les arts du cirque et l’environnement, d’y découvrir de petites anecdotes et d’y discuter d’enjeux liés à la culture et à l’écocitoyenneté. Consultez la programmation  (Nouvelle fenêtre) .

Tout au long de l’été, il y aura aussi des événements intéressants pour la famille, dont Grain de ciel, la grande fête des cerfs-volants  (Nouvelle fenêtre) qui se tiendra les 9 et 10 juin. Apportez le vôtre, venez en fabriquer un et participez en plus aux ateliers circassiens!

Prix : Forfaits offerts pour assister aux deux spectacles; consultez la billetterie  (Nouvelle fenêtre) .

Enfants : de 12 à 15 $

Étudiants et moins de 25 ans : de 19 à 23 $

Adultes : de 22 à 27 $

Aînés : de 20 à 25 $

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Sabine Van Rensburg / spectacle Barok XXI Photo : Roland Lorente