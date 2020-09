Discipline : 4 mots pour nous guider

Un texte de Nadine Descheneaux

Limite

Il faut établir nos limites, pas celles que notre mère aimerait ni celles que notre voisine a établies avec ses propres enfants; les nôtres! Elles doivent être en accord avec nos valeurs familiales. De plus, il ne faut pas avoir peur de faire de la discipline, d’établir des règles, d’encadrer, de limiter et d’interdire. Quand ils sont encadrés et guidés, les enfants se sentent aimés.

Clarté

Il faut éviter à tout prix d’être flous dans nos interventions. Nos attentes doivent être bien définies, nos limites doivent être claires, et les conséquences que nous prévoyons, précises. Quand tout est dit, tout est clair! Et c’est ce qu’il faut! Ainsi, les enfants comprennent ce qu’ils peuvent faire… ou non!

Conséquence

Une conséquence n’est pas une menace, mais les enfants ont besoin de savoir que leurs gestes peuvent entraîner des effets. Il faut nous assurer d’être capables d’appliquer la conséquence prévue. Rien ne sert de leur dire « Tu n’écouteras plus jamais la télé! », nous ne l’appliquerons pas, ce qui fait que nos enfants ne nous prendront plus au sérieux.

Constance

Les règles de notre famille doivent être toujours les mêmes. Il ne faut pas tout laisser passer une journée et punir sévèrement le lendemain. Autrement, les enfants ne comprendront rien. Plus nous sommes constants et conséquents, moins nous avons besoin d’intervenir, car nos enfants savent que nous sommes inflexibles.

