Séparation : la garde partagée devient la norme

Ce contenu a été écrit par Annie Harvey, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre)

Le 1er janvier 2006, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) entre en vigueur. Date charnière dans l’histoire du Québec, cette journée s’avère tout aussi importante pour les pères puisque le visage de la paternité s’apprête à changer. Grâce aux prestations de paternité et aux prestations parentales  (Nouvelle fenêtre) , le rôle de père évolue tranquillement.

Le RQAP modifie l’implication paternelle et transforme les rôles familiaux dans la société québécoise; le père pourvoyeur fait place au père engagé. C’est donc un modèle de père présent  (Nouvelle fenêtre) , participatif et préoccupé par le bien-être physique, psychologique et social de son enfant qui prédomine en ce début du 21e siècle.

Les pères sont de plus en plus nombreux à vouloir conserver leur place auprès des enfants lors d’une séparation. Une étude de l’Université Laval démontre qu’en 2008, 19,7 % des parents obtenaient la garde partagée, contre 8,1 % en 1998. Me Valérie Laberge, avocate en droit familial qui a rédigé son mémoire de maîtrise  (Nouvelle fenêtre) sur la garde partagée, confirme que la tendance se maintient.

Qu’est-ce que la garde partagée?

Mariés ou non, après la séparation, les parents doivent s’entendre sur la garde des enfants. Même si le nombre d’ententes de garde partagée augmente, il faut se rappeler que ce n’est ni la norme, ni une solution qui convient à toutes les situations. Le partage du temps de garde  (Nouvelle fenêtre) doit être réaliste et pensé en fonction de ce que vivent les membres de la famille, des besoins des enfants et de ce que chacun des parents est réellement prêt à faire.

Au sens de la loi, on dit que la garde est partagée  (Nouvelle fenêtre) lorsque l’enfant passe au moins 40 % de son temps avec chacun de ses parents. Dans ce cas, les jours de garde peuvent être déterminés selon divers modèles adaptés aux réalités de l’enfant et des parents. C’est ainsi que l’on voit apparaître des séquences de type moitié-moitié, ou encore des semaines de garde morcelées.

Malheureusement, certains parents n’arrivent pas à s’entendre hors cour et doivent demander au tribunal de trancher. « En plus d’être un processus dispendieux, qui peut atteindre de 15 000 $ à 20 000 $, rien ne peut garantir que le juge accordera aux parties la garde partagée puisque ce dernier doit rendre son jugement en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, un concept vaste et parfois imprévisible », explique Me Laberge.

Les 5 principaux critères pour obtenir la garde partagée

Pour rendre une ordonnance de garde partagée, le juge doit tenir compte de plusieurs facteurs afin de déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Me Laberge énumère pour nous les principaux critères, non limitatifs, dont les juges tiennent compte :

La stabilité est la pierre angulaire sur laquelle se construit le meilleur intérêt de l’enfant. Le juge évalue la situation familiale avant la séparation. La décision rendue ne doit pas causer de changements majeurs dans la vie de l’enfant. En effet, ce dernier est en droit de demeurer dans le même quartier, de conserver ses amis, de fréquenter la même garderie, etc.

La disponibilité des parents est également prise en compte. Ici, l’analyse est plus qualitative que quantitative. De manière réaliste, combien de temps de qualité le parent peut-il offrir à l’enfant?

La qualité de la communication entre les parents est d’une importance capitale. Pour que la garde partagée fonctionne bien, les parents doivent absolument être capables de communiquer adéquatement, c’est-à-dire de manière franche, honnête et courtoise, pour tout ce qui est relatif aux enfants.

Le lieu de résidence est à tenir en compte puisqu’une garde partagée entre la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal devient tout simplement impensable lorsque l'enfant fréquente l'école ou un service de garde.

L’âge de l’enfant joue également un rôle prépondérant dans la décision que rend le juge. Il serait inconcevable, par exemple, qu’un nourrisson allaité soit en garde partagée.

Dans les faits, on peut présumer que le nombre de cas de garde partagée est plus élevé que ce que nous indiquent les statistiques puisque, souvent, les parents s’entendent hors cour et n’obtiennent pas de jugement répertorié.

Quoi qu’il en soit, séparés ou non, les pères québécois s’impliquent de plus en plus activement auprès de leur enfant, et ce changement de cap pourrait être une conséquence directe du RPAQ. Les pères du dimanche semblent être en voie de disparition et la garde partagée pourrait désormais être la nouvelle norme sociale  (Nouvelle fenêtre) au Québec.