Activités d’art gratuites à faire en famille à Chromatic Kids

Quoi : Chromatic Kids

Où : À l’ancienne École des beaux-arts de Montréal (3450, rue Saint-Urbain)

Quand : Dimanche 27 mai, de 9 h à 17 h

Pour qui : Les enfants de 3 à 12 ans et leurs parents

Explications : Petits et grands pourront s’initier aux techniques artistiques, dont le tissage, la sérigraphie, la création musicale, la peinture, la programmation, le coloriage, le yoga et d’autres activités. Les compétences suivantes seront mises de l’avant : collaboration, création, réflexion, coordination, logique et déduction, sensibilité esthétique, etc.

Une petite fille et un DJ Photo : Sandra Larochelle

Quelques exemples d’ateliers :

Pimpe ton tote bag : par la sérigraphie, les enfants personnaliseront leur sac de toile.

Transforme-toi en hologramme : les jeunes découvriront les hologrammes et retourneront à la maison avec leur version miniature filmée.

Jeux de lumière : cet atelier permet de découvrir la physique de l’optique en construisant un kaléidoscope.

+ : les plus technophiles pourront suivre des ateliers de jeux vidéo, de baladodiffusion et de techniques du scratch, à la manière des DJ qui modifient la vitesse de lecture de vinyles pour en faire des effets spéciaux – le tout pour mener à une minifête permettant le déhanchement!

Prix : c'est gratuit, mais il faut s'inscrire! Allez consulter la programmation afin de réserver les places de vos enfants.