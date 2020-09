Des livres pour philosopher avec les enfants

Titre : Mon premier livre de philo

Auteures : Geneviève Boyer et Nancy Boucher (textes), Isabelle Charbonneau (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : C’est un livre pour les jeunes enfants, mais aussi pour les parents et éducateurs qui les entourent, afin qu’ils les accompagnent adéquatement dans toutes les facettes de leur développement. L’accent est mis sur le dialogue, qui consiste à s’exprimer, à s’écouter et à écouter les autres, autant avec les oreilles qu’avec les yeux.

Mon avis : La reliure spiralée est pratique, et les pages glacées ont des couleurs distinctes selon les chapitres. Les situations et les exemples choisis parleront aux bambins de garderie tant ils sont criants de justesse. Les activités proposées sont faciles à faire; les images colorées sont attrayantes. La section sur « les ennemis du dialogue » est très utile pour régler conflits et disputes et pour départager la vérité des mensonges. J’ai aimé le chapitre sur la reconnaissance des bons et des mauvais secrets, une notion importante de nos jours.

Titre : Petites et grandes questions philo de Piccolo

Auteurs : Michel Piquemal (textes) et Thomas Baas (illustrations)

Éditions : Albin-Michel  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Par le biais de six histoires, le petit Piccolo s'interroge sur des sujets de la vie courante. Pourquoi sa mère ne veut-elle pas lui acheter une petite moto rouge? Qu’est-ce que la mort? Pourquoi ses parents ne sont-ils pas éternels?

Mon avis : C’est un livre à parcourir comme un livre de contes. Les illustrations, presque sur une pleine page, attireront l’attention des plus jeunes. Ils seront interpellés par des sujets tels que l’injustice, le partage, la conscience de l’autre, l’envie et le besoin de tout posséder, la peur d’assumer ses erreurs, les responsabilités, etc. Après chacune des histoires, il y a une page pour les parents et les éducateurs, des jeux et des questions qui permettent une prise de conscience pour les petits et des activités, selon la thématique.

Titre : J’ai plein de questions dans la tête

Auteurs : Thich Nhat Hanh (textes) et Charlotte des Ligneris (illustrations)

Éditions : Édito jeunesse  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 7 ans (et leurs parents)

Résumé : Ce livre présente une trentaine de questions qu’on entend de la bouche d’enfants plus ou moins grands et autant de réponses, simples et avec des mots soigneusement choisis. Les illustrations apaisantes donnent le ton au livre. Écrit par un maître bouddhiste vietnamien recommandé par Martin Luther King pour le prix Nobel de la paix en 1967.

Mon avis : On sent toute la sagesse et l’amour que l’auteur porte aux gens dans ses propos. Parents, lisez ce livre d’abord avant de le feuilleter avec votre enfant. Il sera de bon conseil pour répondre à leurs questions parfois embêtantes du genre : Comment apprendre à aimer quelqu’un qui aime d’autres choses que moi? Comment faire pour arrêter de m’inquiéter tout le temps? Comment reconnaître un véritable ami?

Titre : C’est pas juste! Petits tracas, grandes questions? Toutes les solutions!

Auteurs : Gérard Dhôtel (textes) et Sophie Bouxom (illustrations)

Éditions : De la Martinière jeunesse  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Idéal pour aider les enfants à comprendre les moments où ils ont tendance à s’écrier : « C’est pas juste! » Que ce soit en famille ou à l’école, plusieurs situations sont vécues comme des injustices par les jeunes. Dans ce livre, ils trouveront des réflexions qui mènent à l’introspection, des explications pour comprendre les consignes parentales, des pistes de solution, des arguments (et des conseils!) pour dialoguer (comment disent-ils? Négocier!) et faire valoir leurs points de vue. Il contient plusieurs jeux-questionnaires, listes, vrai ou faux…

Mon avis : Les sujets, variés, correspondent bien au quotidien des jeunes : l’argent de poche, le cellulaire, les heures de sommeil, l’habillement, les corvées, les notes scolaires qui ne reflètent pas les heures d’études, les devoirs, le savoir-vivre en société, l’égalité entre les filles et les garçons, l’amitié, le divorce, la mort, la pauvreté, la faim et la guerre dans le monde…

C’est un bon livre pour établir les règles de vie. En tant que parent, j’y ai même trouvé des trucs qui m’auraient simplifié la vie avec mes enfants. Trop tard, ils sont maintenant adultes, mais de bons adultes tout de même!