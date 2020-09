Papa sans filtre : 5 choses à ne pas dire à un nouveau parent

Une chronique de Simon Laroche

# 5 « Tu as l’air fatigué… »

Bien vu, matante Sherlock! La dernière fois où j’ai dormi quatre heures consécutives, les gars des Classels avaient les cheveux bruns et Caleb n’avait pas encore eu ses filles. Et si tu me parles trop près de la face, tu vas entendre ta voix résonner dans le creux de mes cernes. Je pleure pour rien (genre à l’épicerie si n’y a plus d’avocat assez mûr), ma cafetière souffre d’épuisement professionnel et j’ai croisé une personne narcoleptique avec plus de pep que moi… Je n’ai pas l’air fatigué… je suis fatigué!

# 4 « Dans mon temps, on ne faisait pas ça comme ça. »

Bien oui, mais dans le temps, on attrapait le scorbut et on réglait tout avec une bonne saignée! Les temps changent, alors arrête de vivre dans le passé, dis-je en écoutant Les belles histoires des pays d’en haut.

# 3 « Tu es sûr de ce que tu fais? »

Non, pas pantoute.

# 2 « Vous devriez prendre du temps pour votre couple… »

Oui, ça, c’est vrai, mais je vais quand même commencer par prendre du temps pour me laver et, tant qu’à y être, me raser… pas juste la face.

# 1 « En voulez-vous un deuxième? »

La question est légitime, mais ne la posez pas à l’hôpital… pendant l’accouchement! C’est beaucoup trop tôt. Je le sais, je l’ai demandé à ma blonde entre deux poussées, et sa réponse, aussi poétique soit-elle, a été : « Es-tu malade, innocent? Non! Jamais! Puis surtout pas avec toi, si tu ne fermes pas ta gueule! »

Ah, l’amour avec un grand A!

