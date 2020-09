Le 26 mai, passez un après-midi au ballet en famille

Quoi : Un après-midi au ballet  (Nouvelle fenêtre)

Où : La salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM

Quand : Le samedi 26 mai de 12 h 30 à 15 h

Explications : L’après-midi se déroulera en deux temps : entre 12 h 30 et 14 h, diverses activités (décrites ci-après) suivies d’un spectacle (sans entracte) donné par les élèves de l’ESBQ âgés de 12 à 20 ans, du niveau secondaire et collégial.

Une petite fille qui se fait coiffer Photo : École supérieure de ballet du Québec

À noter : Les élèves inscrits à l’École supérieure font entre 15 et 30 heures (pour les plus vieux) de danse par semaine en plus de suivre les cours des matières scolaires habituelles. Ils présenteront cinq numéros qui reflètent bien leur apprentissage. Parmi ceux-ci, on retrouvera des extraits de La Belle au bois dormant, un ballet classique dans sa plus pure expression, de la danse contemporaine (dansée en chaussons, sans pointes) et un numéro néo-classique, qui est à cheval entre les deux précédentes disciplines.

Spécialement conçu pour les familles afin que petits et grands découvrent le monde de la danse classique, ce spectacle est une version courte de Corps de ballet  (Nouvelle fenêtre) , le spectacle annuel présenté les 25 et 26 mai en soirée.

+ : Les portes ouvriront dès 12 h 30, permettant aux familles de côtoyer des danseurs, élèves de cette école, par le biais d’activités :

bar à chignon (de jeunes danseuses coifferont vos fillettes à la manière d’une ballerine)

séance de photos avec des danseurs en costume (pour immortaliser ce moment magique pour vos enfants)

atelier de danse auquel peuvent participer vos jeunes

la chance de voir comment se passe un cours de ballet en assistant à la classe d’échauffement de Mme Anne Dryburgh (explications comprises!)

Prix : Billets à 21,20 $ et 27,20 $ en vente par admission