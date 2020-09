Santé : 5 signes qui ne mentent pas

Ce contenu a été écrit par Annie Harvey, de notre partenaire Maman pour la vie  (Nouvelle fenêtre)

Des ongles sains

Les mains peuvent travailler dur, mais savent aussi être douces. Pourtant, elles peuvent nous trahir. Leur simple apparence peut donner une foule d’indications sur nous à notre interlocuteur : notre métier, notre passion pour le jardinage, notre côté méticuleux, etc. Plus encore, nos ongles sont le reflet de notre santé. Ils sont les premiers à lever de petits drapeaux rouges quand notre système dérape.

En effet, les ongles en santé n’ont rien de spécial; ils sont lisses et n’ont aucune couleur particulière. En revanche, lorsqu’ils sont cassants, striés, troués, décolorés ou jaunes, il y a matière à investiguer. Ces petites anomalies peuvent être des symptômes d’une maladie systémique, du diabète, d’un problème de thyroïde ou d’anémie.

Si vous constatez que vos ongles ont changé d’apparence ou qu’ils présentent l’une des caractéristiques mentionnées ci-haut, nous vous invitons à consulter un spécialiste de la santé.

Une langue rose

La langue, nous y faisons rarement attention, sauf lorsque nous nous la mordons en mangeant. Nous la brossons à la hâte et il est rare que nous la tirons pour l’admirer. Cela dit, nous aurions tout intérêt à le faire, puisque cet organe musculaire est un bon indicateur de notre état de santé : elle devrait être plutôt rose, rien de plus, rien de moins.

Par contre, une langue blanche peut révéler une déshydratation ou une affection digestive. Une langue plutôt rouge, qui aurait des plages érythémateuses, pourrait être un signe d’anémie ou d’une carence en vitamine B12.

Toute autre altération de la langue peut aussi conduire les spécialistes à investiguer et à diagnostiquer, par exemple, une syphilis, un cancer, une maladie génétique et bien plus encore. Voilà peut-être pourquoi, lors de nos visites annuelles, le médecin nous demande de lui faire une grimace!

Un teint frais et rosé

Bien entendu, nous avons toutes notre pigmentation naturelle et, bien que nous aimerions avoir le teint uniforme de nos vedettes préférées, ce n’est pas toujours le cas. Nous devons vivre avec notre génétique, que voulez-vous! Cela dit, puisque nous nous connaissons bien, nous sommes à même de remarquer les changements qui peuvent survenir sur le plan de la coloration de la peau.

Pour les personnes caucasiennes, un teint légèrement rosé est la preuve indéniable d’une bonne santé.

Malheureusement, un teint pâle peut être synonyme d’anémie et d’une carence en vitamine B12. Une peau jaune pourrait être causée par un problème hépatique, alors qu’une peau cyanosée serait le reflet d’un manque d’oxygène. Bref, il y a de nombreux signes à ne pas négliger.

Les règles

De l’adolescence à la ménopause, les règles sont là, fidèles au rendez-vous mensuel. Si certaines femmes sont réglées comme une horloge, d’autres ont des cycles moins réguliers. Quoi qu’il en soit, en dehors de la prise de contraceptifs oraux en continu, avoir ses règles tous les mois (sauf si l’on est enceinte, bien entendu) est un signe que tout va bien.

A contrario, il faut s’inquiéter en cas d’aménorrhée (absence ou interruption des menstruations). Cette situation peut découler d’une perte de poids trop rapide, d’une mauvaise nutrition, d’un trouble alimentaire, d’un stress important, etc. Bref, la situation mérite une investigation médicale.

Des cheveux brillants et forts

Nous passons beaucoup de temps à la coiffer et à la malmener avec une foule de produits destinés à la peigner et, pourtant, notre crinière au naturel est le baromètre de notre santé globale.

Vous avez une tignasse lustrée, souple et abondante? Félicitations, vous allez probablement très bien. Par contre, si vos cheveux sont cassants, ternes et qu’ils tombent à foison, peut-être devriez-vous vous inquiéter.

Les cheveux ternes et cassants pourraient être le signe d’un problème de thyroïde ou d’un manque de fer. La perte de cheveux, quant à elle, pourrait être attribuée à des problèmes hormonaux ou d’anxiété.

Bien entendu, il y a tous ces petits signes qui nous donnent des indices sur notre santé, mais il faut garder en tête que la santé, c’est bien plus que ça. C’est une combinaison de facteurs, du revenu aux conditions de travail en passant par l’hygiène de vie, le patrimoine biologique et les facteurs sociaux. Il faut donc être vigilants, puisque l’absence de maladie n’est pas un signe de santé absolue.