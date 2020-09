6 questions à Arthur L'aventurier

Comment une journée de tournage des Trésors d’Arthur L’aventurier  (Nouvelle fenêtre)  se passe-t-elle?

Les enfants arrivent avec leur parent à 8 h à l’accueil du parc national. Nous prenons le temps de faire connaissance avant que les parents partent pour la journée. C’est une transition importante, et toute l’équipe de tournage s’organise pour établir un lien fort avec les enfants, qui sont nos vedettes du jour. Souvent, les enfants sont un peu intimidés au début, mais rapidement, ils deviennent à l’aise et oublient les caméras. La journée se déroule ensuite dans le plaisir malgré le fait que nous devons répéter plusieurs fois la même chose. J’explique alors aux enfants que nous sommes dans une aventure qui consiste à faire ensemble une émission de télévision que leurs famille et amis prendront plaisir à regarder. Ce truc fonctionne très bien et ils comprennent alors qu’ils ont un rôle très important à jouer dans le processus. Nous avons une personne dédiée aux enfants pour toute la journée qui s’occupe de les divertir entre les blocs de tournage, de leur donner des collations et de faire en sorte qu’ils passent une belle journée dans la nature avec nous. C’est un peu comme si un animateur de camp de vacances nous accompagnait. Étonnamment, à la fin de la journée, lorsque les parents reviennent les chercher, les enfants ont encore beaucoup d’énergie, tandis que l’équipe de tournage est un peu fatiguée.



Quel parc t’a-t-il le plus impressionné?

J’ai un faible pour le parc national du Bic. L’union entre la montagne, la forêt et le golfe du Saint-Laurent me fascine. Faire du kayak dans les petites baies et observer les oiseaux marins, les phoques et parfois même des cerfs de Virginie dans la même journée, c’est extraordinaire. J’aime beaucoup le parc national de la Gaspésie également. J’ai déjà traversé ce parc en randonnée pédestre pendant une semaine et je confirme que c’est un endroit spectaculaire. Nous sommes chanceux d’avoir ces joyaux du patrimoine québécois à la portée de tous, et ce, dans toutes les régions du Québec.



À quel âge as-tu appris à jouer de la guitare?

J’ai appris la guitare au début de la vingtaine seulement. En fait, je suis un batteur depuis que j’ai 8 ans. La guitare est entrée dans ma vie quelques années à peine avant le début de ma carrière avec Arthur. Disons que c’est plus facile de composer des chansons avec une guitare qu’avec une batterie. Depuis ce temps, la guitare est mon instrument préféré et elle ne me quitte plus.



Quel est ton animal préféré?

Le cerf de Virginie. C’est un animal rapide, intelligent, beau et raffiné, et je sens de la douceur en lui. En fait, chaque fois que je croise un cerf de Virginie dans la nature, je m’arrête et je prends le temps de l’observer longuement, et ce, depuis que je suis un tout petit aventurier. J’adore cet animal.



As-tu une anecdote de tournage à raconter?

Durant l’un des premiers tournages de la série, nous avons vécu une expérience particulière. Lors de la première scène de l’émission, un des enfants s’est mis à bouder. Il ne parlait plus, avait les bras croisés et ne voulait plus collaborer avec personne. Nous avons dû arrêter le tournage. Nous l’avons amené à l’écart et nous avons jasé doucement avec lui afin de comprendre ce qui n’allait pas. C’est alors que l’enfant nous a avoué qu’il avait peur des caméras. Nous avons donc pris en considération sa peur et nous avons pris le temps de lui expliquer le fonctionnement d’une caméra. Il a pu la manipuler, regarder dedans et voir les images dans le moniteur. Les caméramans ont été très gentils avec lui. Peu de temps après, il a recommencé à sourire. Lorsqu’il s’est senti prêt, nous avons repris le tournage et il a passé une très belle journée. Il était très bon, le meilleur des trois enfants de l’émission. Il avait juste besoin d’exprimer son malaise et de le démystifier.



Quel endroit rêves-tu de visiter?

L’Australie. C’est justement ma prochaine destination d’aventure, dans un an. J’irai y tourner un film d’Arthur. C’est ainsi, avec Arthur L’aventurier, nous vivons l’aventure dans l’aventure, mon équipe et moi. C’était la même chose avec l’Afrique, le Costa Rica, les Rocheuses, etc. Beau travail, non?

