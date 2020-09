5 activités pour détourner son enfant de sa tablette

Un texte de Nadine Descheneaux

1. Créer un pot d’idées d’activités

Sur des bâtonnets en bois, on écrit des activités qui pourraient remplacer la tablette. On fait l’exercice avec l’enfant. On scrute tout ce qu’il y a dans sa chambre et dans la salle de jeux, et l'on note toutes les activités possibles. Plus on a d’idées, mieux c’est! On ajoute des précisions : « Jouer avec les LEGO – construire un dragon, un château, une fusée, etc. »

2. Préparer une boîte de bricolage

On remplit une boîte avec du matériel artistique (crayons de cire et de bois, feutres, peinture, pinceaux, papier, colle, ciseaux, etc.). Il faut qu’elle renferme tout ce dont on peut avoir besoin. Ainsi, on évite les « Je n’ai pas de colle… » ou toute autre excuse pour ne pas se lancer dans un bricolage. On a peur que l’enfant se salisse? On glisse un tablier ou une toile en plastique pour protéger les surfaces. On pense à tout!

3. Multiplier les jeux

On met les jeux de société à leur portée et l’on accepte qu’il traîne un peu dans le salon ou la cuisine. Si l’on veut que l’enfant s’amuse autrement, il faut aussi assouplir les règles. On achète quelques jeux de logique qui se jouent en solo. Une bonne façon de les détourner des écrans tout en stimulant leurs neurones!

4. Remplir un coffre de déguisement

Changer d’identité : quelle bonne idée! On remplit un coffre avec des déguisements, des vêtements et des chaussures lui permettant d’explorer autrement sa créativité. On donne une deuxième vie aux vieux costumes d’Halloween et l’on vide un peu les armoires à la recherche d’accessoires rigolos.

5. Dessiner… sur les murs

On accroche une bande de papier d’emballage à l’envers sur un pan de mur accessible, et place à l’imagination! Pour les occuper, il faut que l’activité soit facile à réaliser et intéressante!

On n’oublie pas : le parent est le meilleur exemple. Si l'on veut que l’enfant s’occupe autrement qu’avec un objet électronique, il faut qu’il voie son parent faire autre chose aussi : lire, faire un mot croisé, faire du sport, dessiner, jouer d’un instrument de musique, etc.

