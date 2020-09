Papa sans filtre : 5 bonnes raisons d’avoir un bébé

Une chronique de Simon Laroche

# 5 Votre nombre de mentions « j’aime » va exploser sur les réseaux sociaux. Genre, vraiment. Vous pouvez publier un selfie correct, mais si votre bébé est avec vous, vous allez crouler sous l’amour virtuel de vos amis… et vous sentir aussi populaire que Kim Kardashian ou une recette de Ricardo!

# 4 Vous pouvez partir tôt d’un souper ennuyant. Eh oui, plus besoin de sortir vos talents de comédien acquis dans votre cours de théâtre en troisième secondaire en feignant un mal de tête! On pardonne tout aux nouveaux parents. Vous avez juste à dire : « On va y aller… la petite est fatiguée », et vous voilà libérés!

# 3 Vous pouvez recommencer à passer l’Halloween. Des bonbons gratuits! Juste pour ça, ça vaut la peine de faire un enfant! Et même pas besoin d’investir dans votre costume; les gens n’ont d’yeux que pour votre poupon déguisé en coccinelle!

# 2 Vous pouvez fredonner/chanter assez fort dans les lieux publics. Libérez enfin la Whitney Houston qui sommeille en vous! Avec un bébé, vous avez le droit de chanter à tue-tête à l’épicerie et les gens ne vous jugeront pas… Ils trouveront ça mignon!

# 1 Vous pouvez enfin péter partout. Oui, vous avez bien lu! Je ne peux pas croire que j’écris ça ici, mais que le parent qui n’a jamais fait passer l’un de ses gaz sur le dos de son enfant me lance la première pierre! On l’a tous déjà fait au moins une fois! Rassurez-moi… Je ne suis pas le seul, hein?

