8 astuces pour maximiser le temps en famille

Ce contenu a été écrit par Marie-Ève Bourassa, de notre partenaire Maman pour la vie

Passer du temps ensemble

On sait, bien entendu, que les enfants aiment passer du temps avec leurs parents. Le temps passé en famille contribue d’ailleurs à solidifier les liens entre ses membres. Le lien d’attachement de l’enfant avec sa famille se tisse avant l’âge de 6 ans et il est important de l’entretenir ensuite. Passer du temps avec son enfant permet à celui-ci de se sentir aimé, soutenu et écouté, ce qui lui donne le sentiment de faire partie d’un noyau solide. Conséquemment, il a plus confiance en lui et il s’épanouit.

Qualité ou quantité

On vous entend d’ici commencer à vous culpabiliser et à vous demander si vous passez assez de temps avec vos enfants. Avec la routine métro-boulot-dodo, vous avez à peine le temps de respirer! Rassurez-vous, s’il est prouvé que passer du temps en famille est primordial, il est aussi prouvé que c’est la qualité de ce temps qui compte et non la quantité. C’est en effet ce que démontrait une étude parue l’an dernier dans la revue Journal of Marriage and Family. Bref, pas besoin de vous flageller parce que vous passez un week-end en amoureux ou que vous travaillez de longues heures au bureau. Certaines semaines sont plus chargées que d’autres et il est normal d’être fatigué.



Planifier

Il est préférable de planifier votre temps en famille, surtout si vous avez un horaire chargé. On a souvent l’habitude d’attendre, en se disant que, puisque nous vivons tous sous le même toit, nous passerons immanquablement du temps ensemble. Pourtant, le simple fait de libérer un bloc dans sa journée, ne serait-ce qu’une heure, fait en sorte que le temps passé avec l’enfant est de bien meilleure qualité.

On peut aussi se promettre des petits moments, faciles à intégrer à sa routine rodée au quart de tour : comme l’heure du souper (pas devant la télévision, cela va de soi) ou une sortie hebdomadaire au musée, au parc…



Du temps en tête à tête

Le temps passé toute la famille ensemble, ça n’a pas de prix… mais il est tout aussi important de se réserver des rendez-vous en tête à tête avec son enfant. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on en a plusieurs. Une sortie avec son plus vieux, à l’occasion, c’est fort agréable, pour lui et pour soi. Papa en profite quant à lui pour passer du temps avec la plus jeune. Dans un même ordre d’idées, nous avons établi pour vous une liste de trucs pour passer du temps de qualité avec chaque enfant.



Trouver des activités qui plaisent à tous

Passer du temps de qualité est bien plus facile si l’on fait une activité qui plaît à tous. C’est pourquoi il est important d’être à l’écoute de tous les membres de la famille et de respecter les choix et les goûts de chacun. Inscrivez-vous à des cours ensemble (escalade, danse, planche à roulettes, soccer…), impliquez-vous auprès d’un organisme sans but lucratif (ex. distribution de denrées alimentaires), faites du vélo, de la course, de la randonnée…

Vous aimez les arts? Formez un club cinéma : écoutez un film ensemble par semaine et prenez le temps d’en discuter ensuite. Ou abonnez-vous à un théâtre!



Arrêter tout

Il est fascinant (ou effrayant) de voir à quel point nous sommes devenus doués dans l’art du multitâche. Le fameux téléphone intelligent, qui nous permet de prendre nos messages, peu importe où nous nous trouvons, y est pour beaucoup. Lorsque vous prenez du temps en famille, faites-vous un cadeau : arrêtez tout. Une simple heure où vous êtes 100 % avec votre enfant vaut bien mieux qu’une journée entière pendant laquelle vous prenez des appels et effectuez d’autres tâches.



Parfois, passer du temps avec son enfant, c’est s’installer avec lui devant son émission préférée, sans livre ni téléphone. Le simple fait de vous entendre rire à ses côtés le comblera! Parfois, c’est tout simplement de prendre 15 minutes pour dessiner avec lui. Passer du temps de qualité avec l’autre, ça n’a pas besoin d’être compliqué.

Donner l’exemple

Vous êtes bien entendu le modèle numéro un de vos enfants et il est important que vous donniez l’exemple. Si vos enfants ressentent que passer du temps de qualité en famille est important pour vous, ça le deviendra aussi pour eux.



Écouter

Passer du temps en famille, ce n’est pas que jouer, c’est aussi écouter. Si les problèmes des tout-petits semblent parfois anodins, pour eux, ils sont gigantesques. Même pour un enfant, une oreille attentive peut faire toute la différence. Souvenez-vous que, plus il grandira, plus ses questionnements et ses déchirements seront sérieux, et si vous avez toujours su être là pour lui, sans le juger, il sera plus enclin à s’ouvrir à vous. Il doit sentir que vous êtes là pour l’épauler et cette confiance se construit peu à peu, dans chacun de ces moments de qualité passés ensemble.

