Mises à pied chez Columbia Forest Products de Hearst

Prenez note que cet article publié en 2003 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La compagnie forestière Columbia Forest Products, de Hearst, licenciera une soixantaine de travailleurs.



La compagnie attribue cette décision à la faiblesse du marché du contreplaqué aux États-Unis.



Dur coup pour la ville



Il s'agit d'un autre dur coup à l'économie régionale, puisque la ville de Hearst a été paralysée par une longue grève à l'usine de Columbia Forest Products, il y a un peu moins de deux mois.

À compter de jeudi prochain, 68 travailleurs de Hearst seront sans emploi.

Le marché du contreplaqué

Le directeur général de l'usine, Donald Bisson, affirme que la compagnie doit rajuster le tir à cause de la conjoncture économique actuelle. Environ 55% des produits de l'usine sont destinés au marché états-uniens. Or, la compagnie connaît une diminution de 30% de ses ventes dans ce pays par rapport à l'an dernier.



Au delà du conflit canado-américain du bois d'oeuvre, la concurrence féroce de la Chine et de l'Amérique du Sud dans le marché du contreplaqué, fragilise davantage la position de Columbia Forest Products.

Un impact économique inévitable

Francis Bouchard, coordonnateur de la Chambre de commerce de Hearst-Mattice-Val-Côté, croit que la perte d'une soixantaine d'emplois, dans une ville de la taille de Hearst, aura forcément un impact sur l'économie locale.

À moins d'un revirement dans l'économie américaine, la soixantaine de travailleurs licenciés pourraient demeurer sans travail jusqu'au mois d'août.