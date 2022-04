Le tourisme de la motoneige à Hearst se porte bien

Les hôteliers et restaurateurs de la région de Hearst font de bonnes affaires depuis le début de l'hiver grâce aux milliers de motoneigistes qui visitent la région.



Plusieurs restaurateurs confirment que l'hiver 2002-2003 est un des plus profitables pour l'industrie touristique. L'arrivée précoce de la neige dans le secteur de Hearst, dès le début décembre, a contribué à l'achalandage accru des motoneigistes dans la région.



Un article paru dernièrement dans le magasine américain Snowmobile faisait d'ailleurs l'éloge de la région comme destination de rêve pour les motoneigistes. Comme à chaque année, de la mi-décembre à la fin mars, plusieurs milliers d'amateurs de motoneige s'arrêtent à Hearst, et comme l'explique le coordonnateur de la Chambre de commerce locale, Francis Bouchard, c'est beaucoup d'argent qui est injecté dans l'économie de la ville durant ces trois mois et demi: «On a énormément de motoneigistes qui louent des chambres d'hôtels et qui mangent dans les restaurants. On a déjà estimé que les motoneigistes dépensaient au moins 200$ par jour. Au nombre de motoneigistes qu'on a eu, ça se chiffre dans les millions de dollars les retombées économiques pour la région.»



Selon les restaurateurs, le balisage, les nombreux arrêts de repos ainsi que l'entretient du réseau de sentiers, seraient à l'origine de la popularité de la région auprès des touristes.



Ces derniers viennent surtout du sud de la province, mais aussi des États-Unis et parfois même d'Europe. Malgré la popularité de la motoneige à Hearst, le défi des restaurateurs et des hôteliers est maintenant de collaborer avec les instances touristiques afin de faire connaître la région comme destination estivale.