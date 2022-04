Columbia Forest Products de Hearst : reprise des négociations

Prenez note que cet article publié en 2003 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les négociations reprendront la semaine prochaine entre les dirigeants de l'usine de Columbia Forest Products de Hearst et ses 350 employés en grève.



Le syndicat IWA et la direction de l'usine ont accepté une offre du conciliateur du ministère provincial du Travail pour un retour à la table des négociations.



Deux rencontres sont prévues mardi et mercredi prochain à Hearst.

Les grévistes, qui en seront à leur troisième mois de grève la semaine prochaine, se disent prêts à continuer le combat si l'initiative échoue.