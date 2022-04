Les 350 employés en grève de l'usine Columbia Forest Products de Hearst intensifient leurs moyens de pression.

Depuis neuf hier, les 350 grévistes de la Columbia Forest Products bloquent l'entrée de l'usine aux camions remorques afin d'empêcher la compagnie de sortir du matériel de l'usine.



Une centaine de grévistes, pancarte à la main, bloquaient l'entrée à deux camions-citernes, venus chercher de la colle industrielle à l'usine.



Le représentant du syndicat des travailleurs du bois, Damien Roy, dit que la compagnie provoque inutilement les grévistes: «La compagnie veut faire entrer ses camions-là et nous on voit ça comme de la provocation. Ils n'ont pas d'affaire à passer et comme c'est là, on les empêche de passer.»



Selon un des travailleurs, Alain Métivier, la tension entre l'employeur et les employés était déjà bien visible avant le débrayage: «Ça fait un bon bout de temps déjà, à l'intérieur même de la compagnie sur le plancher qu'il y a des agissements qui dévalorisent les employés et qui mettent en cause notre vie sociale. Il y a beaucoup de pression et il y a un sentiment de rejet; le milieu de travail est de moins en moins sain.»



La semaine dernière, les travailleurs ont rejetté presque unanimement la dernière offre de la compagnie. Et avec l'intensification du mouvement de grève, la possibilité pour une reprise éventuelle des négociations est de plus en plus mince.