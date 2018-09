Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

4,5 kilogrammes de viande de bison hachée

1 kilogramme de carottes

1 pied de céleri

6 poivrons rouges ou verts

8 à 10 oignons moyens

1,5 kilogramme de champignons

10 gousses d'ail

6 boîtes de tomates en dés

6 boîtes de pâte de tomates

1 tasse de vin rouge

ÉPICES

4 feuilles de laurier

sel et poivre

origan séché

paprika

piment fort (chili)

thym séché

sauce épicée (au choix)

Les enfants de Catherine Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les enfants ont chacun une planche à découper et un couteau et ils coupent le céleri. Catherine leur a demandé de le couper en petits cubes, c'est un travail de minutie.

De gauche à droite : Xavier, Jacob, Julien, Catherine, Abigaelle et Édouard. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Catherine utilise beaucoup de légumes dans sa sauce. Les jeunes coupent les carottes et les champignons et elle s'occupe de l'oignon.

La viande, l'ail et les oignons Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour l'occasion, elle a utilisé de la viande de bison, mais la recette se fait aussi avec d'autres viandes. Elle utilise une dizaine de gousses d'ail qu'elle écrase dans le presse-ail.

Tranquillement, quand l'ail et la viande sont bien mélangés et commencent à cuire, elle ajoute les oignons.

Les conserves de tomates Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

C'est le temps d'ajouter les tomates en boîte. Catherine utilise celles qui sont déjà coupées en dés. Chacun à leur tour, Jacob et Julien ouvrent les boîtes de conserve.

Xavier et Jacob ajoutent les tomates à la sauce. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les légumes ont été ajoutés à la viande, c'est le temps pour les plus grands, Xavier et Jacob, d'y verser les tomates.

Recyclage Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

À l'évier, Édouard s'occupe à rincer les boîtes de conserve vides pour le recyclage. Et en passant, il en profite un peu pour jouer dans l'eau.

Les épices Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Catherine aime sa sauce bien épicée. Quelques feuilles de laurier, beaucoup de piments forts et son mélange d'épices. Quelques cuillères à soupe de chacune et elle rectifie l'assaisonnement à la fin. Elle ajoute aussi quelques gouttes de sauce épicée.

Mélanger tous les ingrédients pour la cuisson Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Catherine mélange bien le tout et quand la sauce commence à bouillir, elle baisse le feu et laisse cuire pendant trois heures.

La sauce à spaghetti dans des pots Masson Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Catherine garde sa sauce en conserve. Cette recette donnera une vingtaine de pots Masson de 1 litre.



Pour conserver adéquatement sa sauce, elle fait stériliser ses pots au four durant 20 minutes à 250 degrés Celsius. Les couvercles seront stérilisés dans l'eau bouillante. Dès que la sauce est cuite et encore très chaude, elle la verse dans les pots et les ferme immédiatement. La chaleur du pot et de la sauce scellera le couvercle des pots hermétiquement.

Elle garde les pots sur son comptoir jusqu'à ce qu'ils refroidissent et par la suite dans le garde-manger.