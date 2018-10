Un texte de

L'écrivain haïtien se sent de prime abord impuissant devant les catastrophes que cumule son pays natal, dont l'ouragan Matthews qui l'a ravagé le mois dernier, faisant plusieurs centaines de morts.

M. Saint-Éloi croit toutefois que ces tragédies doivent être comprises dans une perspective planétaire et que chaque pays connaît sa part de catastrophes. « On ne sait pas ce que seront nos vies, nos rivières, nos fleuves dans dix ans, donc la catastrophe, elle n'est pas haïtienne, au contraire », explique-t-il.

Haïti peut dire au monde : " Voici, il y a une catastrophe plus générale qui nous concerne ", ça veut dire qu'il n'y a pas d'humanité singulière. Quand l'autre est malade, c'est moi aussi qui suis malade. Rodney Saint-Éloi

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Entrevue avec Rodney Saint-Éloi

Selon Rodney Saint-Éloi, la responsabilité de l'écrivain est de ramener le lecteur à son humanité, d'humaniser, également, la catastrophe. Cette responsabilité incombe d'ailleurs à tous :

« De sortir de notre confort pour dire qu'on est debout, qu'on est des citoyens, qu'on habite la cité, qu'on veut que les arbres restent des arbres, qu'on veut que de l'eau reste de l'eau. On veut que les enfants grandissent, pas avec la guerre, pas avec les discours racistes qu'on a légitimés. »

Une femme traverse à pied un cours d'eau à Petit-Goâve. Photo : Radio-Canada/Thomas Gerbet

Offrir un autre horizon

Rodney Saint-Éloi a fait de Passion Haïti, son plus récent ouvrage, un dictionnaire amoureux de son pays natal : « J'essaie de rassembler tout ce qui me touche, dans le sens de l'amour, mais aussi dans le sens de la colère, tout ce qui m'a humanisé, éveillé sur le monde », raconte-t-il.

Passion Haïti de Rodney Saint-Éloi chez Hamac, une division des éditions du Septentrion. Photo : Septentrion

Après s'être défini à partir de l'exil, de la route parcourue et de la route qui reste à parcourir, il a désiré prendre un temps d'arrêt pour regarder en lui-même et replonger dans ses souvenirs. Passion Haïti est également une ode aux femmes de sa famille qui lui ont transmis tout leur amour.

« On te donne le pouvoir de nommer le monde, de regarder le monde, de voir très, très loin et de ne pas avoir peur, parce qu'il y a une grand-mère qui t'a dit que tu es un prince. Et tu vas mourir avec l'idée que tu es un prince », affirme-t-il les yeux brillants.

Cette image l'habite toujours quand il doit faire face au regard des gens, parfois teinté de racisme. D'un autre côté, ce plongeon dans l'Haïti de Rodney Saint-Éloi veut également ouvrir le lecteur sur un autre horizon.

Ça veut dire que si j'écris un livre et que tu le lis, ça te transforme. Ça te transforme en changeant ton regard de place. Ma grand-mère, qui ne sait pas lire, qui est une pauvre femme noire, devient une reine pour toi. Rodney Saint-Éloi

Passion Haïti est le dernier livre de Rodney Saint-Éloi, Photo : Pascal Dumont

Pour le « vivre-ensemble »

Rodney Saint-Éloi écrit ainsi dans le désir de partager son rêve du « vivre-ensemble » dans le respect et l'ouverture. Cet espoir passe d'ailleurs par la joie et les rires :

C'est ça, la révolution : si on peut trouver le temps pour rire ensemble, pour manger ensemble, faire la fête... c'est ça, la vie. La vie, ce n'est pas payer les factures. On nous a complètement dressés les uns contre les autres. Il faut se ressaisir. Rodney Saint-Éloi

« Je voudrais que, dans votre regard, il y ait la joie, l'espoir, pas un regard qui ne dit rien, qui ne peut pas dire " demain ". Donc, notre responsabilité, c'est de voir comment dire demain, et comment y inclure tout le monde. »