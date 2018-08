Selon un avis publié vendredi dans la Gazette du Canada, Ottawa interdira la vente de ces produits de toilette dès le 1er juillet 2018, soit un an après les États-Unis. Cette interdiction touchera les produits naturels et les médicaments sans ordonnance un an plus tard, le 1er juillet 2019.

Il incomberait à l'importateur de s'assurer que ces produits ne contiennent pas de microbilles de plastique, précise Ottawa. Mais comme les produits cosmétiques vendus au Canada doivent obligatoirement porter une étiquette indiquant les ingrédients, les importateurs pourront déterminer si des ingrédients de plastique, comme le polyéthylène, ont été utilisés, rappelle le gouvernement.

Des substances toxiques

Environnement Canada avait commencé en mars 2015, sous le gouvernement conservateur, à étudier les effets de ces microbilles de plastique sur la vie marine et l'environnement. Trois mois plus tard, les microbilles ont été déclarées toxiques par le gouvernement canadien.

Les microbilles de plastique, dont la taille est inférieure à 5 mm, sont utilisées comme des agents exfoliants ou nettoyants pour le corps humain. Non solubles dans l'eau après l'utilisation des produits de toilette, elles se retrouvent dans les cours d'eau et les océans, où elles sont ingérées par divers organismes.

En 2014, les entreprises canadiennes ont importé des produits de toilette qui contenaient près de 100 000 kg de microbilles de plastique, et ont exporté des produits qui en contenaient entre 1000 et 10 000 kg, mentionne le gouvernement.

En vertu de la modification à la Loi sur la protection de l'environnement, il sera interdit dès le 1er janvier 2018 de fabriquer ou d'importer au Canada des produits de toilette qui contiennent des microbilles, mis à part les produits de santé naturels ou les médicaments sans ordonnance. La vente de ces produits sera interdite six mois plus tard.

La Commission européenne estimait déjà en décembre 2014 que ces produits de toilette ne pouvaient être présentés comme « bons pour l'environnement ». Le Congrès américain a approuvé un an plus tard l'interdiction des microbilles de plastique dans les produits de toilette à compter du 1er juillet 2017. L'Australie a instauré une interdiction volontaire jusqu'au milieu de 2018.

Selon l'Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums, une majorité de fabricants, qui utilisaient 99 % de toutes les microbilles en 2014, se sont déjà engagés à procéder à un retrait volontaire.