Les libéraux évincent le Parti du Yukon du pouvoir

Les libéraux de Sandy Silver formeront le prochain gouvernement au Yukon et seront majoritaires à l'Assemblée législative.

Avec 11 sièges, le Parti libéral évince ainsi du pouvoir le Parti du Yukon, qui était à la tête du territoire depuis 2002. Ce dernier formera l'opposition officielle avec 6 sièges, tandis que le Nouveau Parti démocratique (NPD) n'en recueille que 2. Les verts n'ont pas réussi à obtenir un siège.

Au cours de son discours de victoire, M. Silver a notamment promis de gouverner le Yukon de façon différente.

L'heure du changement est arrivée au Yukon. Sandy Silver, premier ministre désigné

Il a aussi lancé un appel à la collaboration entre partis. « Pendant la durée de notre mandat, nous allons accepter les bonnes idées, peu importe d'où elles viennent », a-t-il déclaré.

Date et lieu de naissance : • Le 15 octobre 1969, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse Formation : • Diplômes en mathématiques et en psychologie de l'Université St. Francis Xavier, baccalauréat en éducation de l'Université du Maine Vie privée : • Vit à Dawson depuis 1998

Le chef du Parti du Yukon, Darrell Pasloski, a de son côté concédé la défaite, et a annoncé, du même coup, sa démission en tant que chef de la formation politique.

« Ce n'est pas le résultat qu'on voulait, mais cela ne nous empêche pas d'être fiers de ce qu'on a accompli ces cinq dernières années, et dans les 31 derniers jours », a déclaré le premier ministre sortant. Il a salué le soutien de sa femme et de ses enfants et a remercié toute son équipe.

M. Pasloski a dit avoir appelé M. Silver pour le féliciter pour ses résultats. Il a souligné que la campagne électorale au Yukon a été beaucoup plus respectueuse que celle aux États-Unis. « On peut être très fier de la campagne qu'on a menée », a-t-il dit.

Sandy Silver est député à l'Assemblée législative du Yukon depuis les dernières élections générales, en 2011. Chef du troisième parti à la dissolution et seul élu libéral encore en poste, il était le porte-parole libéral pour toutes les matières.

Promesses-clés du Parti libéral : Éliminer la taxe sur les petites entreprises

Améliorer les relations avec les gouvernements des Premières Nations

Augmenter la transparence du gouvernement

Avant d'être élu à l'Assemblée législative, M. Silver a enseigné les mathématiques au niveau secondaire à l'École Robert Service. Il a été président du festival de musique de Dawson et a travaillé bénévolement pour un grand nombre d'organismes locaux. Il est aussi tuteur, entraîneur de basketball et de badminton et professeur de musique.

Il a repris la barre du Parti libéral après le départ de son chef, Arthur Mitchell, en 2011. Défait dans la circonscription de Copperbelt Nord qu'il représentait depuis 2005, ce dernier avait annoncé sa démission devant des militants déçus de sa performance et de celle du Parti.







Aux élections générales de 2011, le Parti libéral avait perdu son statut d'opposition officielle. Seuls deux candidats libéraux avaient été élus : Sandy Silver dans la circonscription de Klondike et Darius Elias dans Vuntut Gwitchin. M. Elias avait quitté les libéraux en 2012 pour siéger comme indépendant avant de rejoindre les rangs du Parti du Yukon en 2013.

Au moment de la dissolution de la 33e Assemblée législative, le Parti du Yukon détenait 11 sièges, et le Nouveau Parti démocratique, 6 sièges. Un siège était occupé par les libéraux et un autre par un indépendant.