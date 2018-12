Le Canada veut développer le para-bobsleigh

Julien Lecacheur Un texte de

Le 29 octobre 2016 restera à jamais gravé dans l'histoire du para-bobsleigh au Canada. Elle aussi inscrite dans la mémoire de Lonnie Bissonnette qui est devenu le premier champion canadien de cette discipline pour personnes handicapées.

Déjà champion du monde et vainqueur de la Coupe du monde de para-bobsleigh, l'athlète espère que cette compétition et cette médiatisation feront la promotion du sport.

J'espère vraiment que le para-bobsleigh va exploser au Canada. Lonnie Bissonette, champion canadien et du monde de para-bobsleigh

Ces trois athlètes canadiens sont les premiers participants des championnats canadiens de para bobsleigh. Photo : Julien Lecacheur/Radio Canada

Le para-bobsleigh ressemble de très près au bobsleigh. Dans cette discipline, un seul athlète embarque. Il doit ensuite piloter et contrôler le freinage tout seul.

De plus, aucune poussée n'est nécessaire et le départ s'effectue alors au moment ou l'inclinaison de la piste est suffisante pour que le bobsleigh glisse de lui même. Enfin, le bobsleigh est plus léger que ceux utilisés à deux ou à quatre.

Malgré les différences entre les deux disciplines, Lonnie Bissonnette explique que finalement, tous les athlètes, handicapés ou non, pratiquent le même sport et peuvent glisser à plus de 100 km/h.

Chris Le Bihan, le directeur des performances à Bobsleigh Canada veut développer le para bobsleigh pour remporter l'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Photo : Julien Lecacheur/Radio Canada

En vue de l'introduction du para-bobsleigh aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, le Canada devrait augmenter dans les prochains mois le budget alloué à ce sport à travers le programme À nous le podium.

Chris Le Bihan, le directeur des performances à Bobsleigh Canada explique que l'argent servira d'abord à recruter davantage de pilotes.

Le recrutement de nouveaux athlètes est la chose la plus importante à faire. Nous devons aussi définir quels types d'athlètes nous voulons et comment nous voulons les former. Chris Le Bihan, directeur des performances à Bobsleigh Canada

Kaillie Humphries début idéalement sa saison en remportant le titre canadien dans le bobsleigh à deux. Photo : Julien Lecacheur/Radio Canada

La championne de bobsleigh Kaillie Humphries se réjouit de voir le para-bobsleigh sortir de l'ombre. Elle a pris le temps de conseiller les pilotes, même au beau milieu d'une compétition.

J'essaie de les aider en leur donnant des conseils pour qu'ils puissent devenir encore meilleurs sur la piste. Kaillie Humphries, double championne olympique de bobsleigh

En attendant les Jeux olympiques de Pékin, les athlètes de para-bobsleigh se retrouveront pour la première manche de la coupe du monde de la spécialité à Park City dans l'Utah.