Des organismes franco-manitobains s’inquiètent pour leur avenir

Cet état des lieux a pour but de dégager une vue d'ensemble des organismes qui oeuvrent au sein de la francophonie manitobaine, histoire de voir s'ils s'alignent bien avec les cinq axes identifiés dans le plan Ensemble vers 2035.

Il sera piloté au sein du conseil des organismes de la SFM, qui regroupe 36 organismes communautaires. À terme, il débouchera sur la mise en place d'un plan opérationnel.

La présidente de Pluri-elles, Michèle Lécuyer-Hutton, présente son rapport lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme. Photo : Jacques Marcoux/Radio-Canada

« Nous on s'inquiète de savoir qui va être responsable de revoir les mandats et les missions, s'alarme la présidente de Pluri-elles, Michèle Lécuyer-Hutton. Ils parlent aussi de dédoublement, et on trouve que cette question est très sensible parce qu'on respecte bien le mandat des autres organismes, mais ce n'est pas toujours le cas [des autres]. »

« On n'est pas d'accord que quelqu'un vienne voir la gouvernance de notre conseil d'administration et de notre organisme. » — Une citation de Michèle Lécuyer-Hutton, présidente de Pluri-elles

« Pas une évaluation des organismes »

La SFM, de son côté, se veut rassurante. « Ce n'est pas une évaluation des organismes, ce n'est pas un exercice de jugement », insiste le président-directeur général de la SFM, Daniel Boucher.

Daniel Boucher, pdg de la Société franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada

Il rappelle que l'état des lieux sera fait dans le contexte des cinq axes établis dans le Plan stratégique de la communauté. « On veut savoir comment les groupes sont organisés, comment ils sont structurés pour répondre aux besoins énoncés dans les cinq axes. »

« Ce n'est pas un examen approfondi des groupes et de leur mandat. On veut comprendre qui fait quoi. Le point c'est de s'assurer que tous les organismes s'alignent avec les cinq axes du Plan stratégique communautaire. » — Une citation de Daniel Boucher, président-directeur général de la SFM

Il n'existe pas, pour le moment, d'échéancier précis sur l'avancement des travaux sur l'état des lieux, mais Daniel Boucher espère que le plan opérationnel, qui sera la suite de ce travail d'analyse, sera disponible au début de l'année 2017.