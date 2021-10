Voir la Saskatchewan de haut dans les Cypress Hills

Ces falaises sont composées de roches rondes qui sont soudées ensemble par un ciment naturel qui résiste à l'érosion.

Les falaises de conglomérat des Cypress Hills sont non seulement l'endroit le plus haut de la Saskatchewan, mais aussi le point le plus haut entre les montagnes Rocheuses et le Labrador.

Cet emplacement est l'endroit rêvé pour contempler les vastes étendues, mais aussi la ligne continentale de partage des eaux, explique Nathalie Brunet, passionnée de plein air et hydrologue de formation.

D'un côté, l'eau du lac Adams coule vers le golfe du Mexique, au sud, alors que de l'autre côté, le ruisseau coule vers le nord, vers l'Arctique.

Prisé des amoureux de la nature, ce coin de la Saskatchewan compte plus de 700 espèces de plantes grâce à son microclimat et des chercheurs s'y rendent pour découvrir de nouveaux oiseaux et des plantes intéressantes.

De nombreux sentiers permettent d'explorer le territoire.