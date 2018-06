Un texte de

Consultez ce texte fréquemment puisqu'il sera souvent mis à jour.

LA CIRCONSCRIPTION

Ottawa-Vanier en bref La circonscription électorale provinciale a été créée en 1908 sous le nom de « Ottawa-Est ». Le nom a été changé pour « Ottawa-Vanier », en 1999.

ANCIENS DÉPUTÉS PROVINCIAUX

La circonscription d'Ottawa—Vanier de 1908 à 2016 Photo : Radio-Canada

LES CANDIDATS

Parti libéral de l'Ontario

Nathalie DesRosiers, candidate du Parti libéral de l'Ontario dans Ottawa-Vanier Photo : Radio-Canada

Nathalie DesRosiers

Le 15 octobre dernier, les militants libéraux ont choisi Nathalie DesRosiers en tant que représentante. Mme DesRosiers détient une longue feuille de route professionnelle. Elle est experte en droit constitutionnel, doyenne de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et ex-avocate générale à l'Association canadienne des libertés civiles. Elle est aussi récipiendaire de nombreux prix. Elle a, entre autres, reçu l'Ordre du Canada, la médaille du Barreau du Haut-Canada et le Mérite Christine-Tourigny. Si elle gagne, elle pourrait décrocher un poste de ministre dans le cabinet de Kathleen Wynne.

Priorités :

Pauvreté et développement économique

Revitalisation du chemin Montréal et tunnel au centre-ville

Intégration des nouveaux arrivants et francophonie

Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

André Marin, candidat du Parti conservateur de l'Ontario dans Ottawa-Vanier Photo : Radio-Canada

André Marin

André Marin est un spécialiste de l'éthique et de l'anticorruption. En plus d'enseigner à l'Université d'Ottawa depuis plusieurs années, il a occupé les postes de procureur de la Couronne, de directeur de l'Unité des enquêtes spéciales (UES), d'ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes, puis d'ombudsman de l'Ontario. Ses rapports cinglants dans des dossiers chauds ont forgé sa réputation d'homme au franc-parler.

Priorités :

Arrêter les compressions dans les soins de santé

Cessez les coupes dans les écoles

Mettre un frein à la hausse des coûts de l'électricité

Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

Gilles Bisson, candidat du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario dans Ottawa-Vanier Photo : Radio-Canada

Claude Bisson

Claude Bisson est un ancien employé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a occupé des postes de cadre pour le département des technologies de l'information et pour la gestion des ressources humaines. Il aussi été réserviste dans l'armée pendant huit ans. M. Bisson est le frère du député provincial néo-démocrate Gilles Bisson, qui représente la circonscription de Timmins-James.

Priorités :

Un bon système de soins de santé

Une éducation abordable de haute qualité

Des emplois stables pour élever vos familles

Parti vert de l'Ontario

Raphaël Morin, candidat du Parti vert de l'Ontario dans Ottawa-Vanier Photo : Radio-Canada

Raphaël Morin

Raphaël Morin porte plusieurs chapeaux. Son parti le présente comme géographe, environnementaliste, activiste et bénévole qui réside présentement dans la circonscription d'Ottawa-Orléans. Parfaitement bilingue, il est détenteur d'un diplôme en géographie et en études environnementales, obtenu à l'Université d'Ottawa.

Portrait : La conscience écolo de Raphaël Morin

Priorités :

Santé

Petites entreprises

Logement

La circonscription Ottawa-Vanier Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

AUTRES CANDIDATS

Parmi les autres candidats enregistrés auprès d'Élection Ontario, on retrouve Kevin Clarke, le chef du Parti politique de la population (People's Political Party), Elizabeth de Viel Castel, du parti Stop the New Sex Ed Agenda (Fin au nouveau programme d'éducation sexuelle), John Turmel, du Parti pauvre de l'Ontario, Above Znoneofthe, du parti Aucune de ces réponses et la candidate indépendante Stephanie McEvoy.

