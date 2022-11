Les CPEF, un lieu pour briser l’isolement des familles de soldats

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Appelées à déménager fréquemment, les familles de militaires francophones sont souvent confrontées à la solitude lorsqu'elles arrivent dans une nouvelle province, qui plus est lorsque celle-ci est majoritairement anglophone. Au Manitoba, les centres de la petite enfance et de la famille (CPEF) peuvent les aider à briser leur isolement.

« Une impression de solitude »; c'est par ces mots que Lydia Vary, 28 ans, décrit ses premiers temps au Manitoba. Originaire du Québec et ne parlant que très peu anglais, elle a suivi son conjoint militaire muté à la base de la 17e escadre, située dans l'ouest de Winnipeg. La famille est arrivée en octobre 2014, alors que Lydia Vary était enceinte de son deuxième enfant.

« Je devais quitter emploi, amis, famille, pour moi ça a été très dévastateur. » — Une citation de Lydia Vary, femme de militaire

Lydia Vary n'est pas un cas isolé. Son amie, Chantal Gagnon, a vécu à peu près la même situation. « Je suis bilingue depuis que je suis petite, alors mon isolement a été moins fort », nuance cependant la maman de 39 ans, originaire de Nouvelle-Écosse, et arrivée au Manitoba en juillet 2015.

Chantal Gagnon Photo : Radio-Canada

« En plus de quitter leur famille élargie et leurs amis, les familles arrivent dans un lieu où elles ne parlent pas la langue. Quand elles se font muter dans une autre province, elles peuvent se sentir très isolées », confirme Erin Vandale, professeure en éducation de la jeune enfance à l'université de Saint-Boniface, et ancienne directrice des services de garde préscolaire à la base militaire de Shilo, dans le sud-ouest du Manitoba.

17 CPEF dans toute la province

Les familles de militaires francophones sont habituées à recommencer une nouvelle vie à chaque mutation. Reste que, parce qu'elles sont francophones, elles ont des besoins spécifiques lorsqu'elles arrivent au Manitoba. « Les premiers besoins qu'elles ont en général, ce sont les services essentiels : médecins, écoles, emploi, logements », explique Colombe Pelletier, coordonnatrice au service de langues secondes au centre des ressources pour les familles de militaires.

Colombe Pelletier, coordonnatrice au service de langues secondes au centre des ressources pour les familles de militaires à la 17e Escadre de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Très vite, cependant, elle mentionne les CPEF aux familles parce que « c'est un endroit où les gens peuvent aller rencontrer d'autres familles francophones, exogames, et où elles peuvent socialiser en français ». Gérés par la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba, il existe 17 centres répartis partout dans la province.

« [Au CPEF], ils rencontrent d'autres parents qui peuvent vivre les mêmes défis qu'eux. » — Une citation de Colombe Pelletier, coordonnatrice au service de langues secondes au centre des ressources pour les familles de militaires

Socialiser en français

Lydia Vary Photo : Radio-Canada

Lydia Vary et Chantal Gagnon se sont d'ailleurs rencontrées au CPEF de l'École Roméo-Dallaire, dans l'ouest de Winnipeg. Du fait de sa proximité avec la base, ce centre de la petite enfance et de la famille dessert de nombreuses familles issues des Forces canadiennes.

Les deux amies mentionnent l'interaction comme raison première qui les a motivées à aller au CPEF. « Briser l'isolement pour les enfants et pour moi aussi, ainsi que garder le français dans la vie de tous les jours de mes enfants en interaction avec d'autres enfants, et avec d'autres adultes », justifie ainsi Chantal Gagnon.

Joanne Sylvester, coordonnatrice du centre de la petite enfance et de la famille Roméo-Dallaire, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

« Sans les CPEF, ma socialisation aurait été plus dure », lance, pour sa part, Lydia Vary pour qui le recours à ce service a été essentiel. « Nous les parents, ça nous permettait de jaser, de se rencontrer, de parler d'autres choses que de la maison, les couches, et d'avoir du plaisir entre femmes », ajoute-t-elle.