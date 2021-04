« Le médecin aurait dû dépister mon cancer plus vite », dit une patiente Winnipégoise

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Après avoir subi une opération chirurgicale, de la radiothérapie et d'intenses douleurs, une femme de Winnipeg soutient que son médecin aurait dû dépister son cancer bien avant que la maladie ne lui ravage la moitié de sa tête.

Avertissement : certaines images contenues dans cet article peuvent heurter. Il convient donc de faire preuve de prudence en parcourant ces lignes.

Au mois de janvier, Rachael Sawka, 23 ans, a visité son médecin à l'Hôpital Seven Oaks, à Winnipeg afin de faire vérifier une bosse de la taille d'une pièce de 2 $ qui poussait derrière sa tête.

Le médecin lui a dit qu'il s'agissait d'un kyste et il a estimé qu'une opération chirurgicale était nécessaire pour l'enlever. La procédure a été programmée en avril, soit quatre mois plus tard.

Durant les semaines suivantes, la bosse s'est mise à grossir et Mme Sawka a ressenti une douleur lancinante. La jeune femme dit être retournée voir son médecin à six reprises parce que le mal l'empêchait de dormir.

Des visites aux urgences

À cause de ses douleurs, elle s'est aussi rendue à deux reprises, et de sa propre initiative, à des salles d'urgence à Winnipeg.

Lors de l'une de ses visites au Misericordia Health Centre, le 5 février dernier, les médecins ont décidé de lui faire passer une échographie. Mme Sawka dit qu'ils ont ensuite envoyé les résultats à son médecin, en lui recommandant de pratiquer une biopsie à l'aiguille.

« Une masse irrégulière est visible... Il semble y avoir un flux vasculaire... Une biopsie d'aspiration à l'aiguille fine devrait être envisagée », indique le document.

Mme Sawka dit que son médecin n'a pas suivi ces recommandations.

Rachael Sawka lève ses cheveux pour montrer l’incision qui reste après qu’ils ont décidé de ne pas enlever le kyste qui poussait derrière sa tête. Photo : Rachael Sawka

Le 4 avril, elle est entrée à l'hôpital afin de subir l'opération pour enlever son kyste.

« Il m'a ouvert pour me dire que c'était trop gros pour l'enlever », dit Mme Sawka. Elle explique que la tumeur était à ce moment de la taille d'une balle de baseball et dépassait de sa tête d'environ 5 cm.

« Il m'a recousue et m'a presque dit : "Rentre chez toi". J'étais sur la table d'opération, en train de paniquer, genre : "Qu'est ce que tu veux dire?" », raconte-t-elle.

Une semaine plus tard, elle dit qu'elle a reçu un appel du même chirurgien qui lui a dit qu'elle avait un cancer et qu'elle allait être envoyée à CancerCare.

Un changement bénéfique

« C'est un monde différent. C'est beaucoup mieux. Ils sont organisés, ils communiquent », explique-t-elle à propos de ce changement.

Pour la première fois, elle dit s'être sentie bien entourée par des oncologues et des spécialistes médicaux qui étaient disponibles en tout temps.

Au mois de mai, Mme Sawka a commencé une série de 25 traitements par radiothérapie, malgré le fait que les spécialistes ne savaient toujours pas quelle était sa forme de cancer. Elle indique qu'à ce moment, la tumeur était devenue trois fois plus grosse qu'au mois d'avril.

Les médecins pensent maintenant qu'elle était atteinte d'une rare forme du sarcome des tissus.

La masse derrière la tête de Rachael Sawka a grossi en quelques mois. Photo : Rachael Sawka

À quelques reprises pendant les traitements, la masse s'est mise à saigner abondamment et la jeune patiente a dû recevoir cinq transfusions de sang.

« Je ne pouvais plus vivre avec ça, c'était hors de contrôle et ça faisait mal, explique Mme Sawka. C'était comme du tissu, ça ressemblait à un cerveau qui sortait de l'arrière de ma tête. C'était puant, noir et dégoûtant... Comme de la peau morte. »

L’opération pour enlever la masse a duré 10 heures et il n’y aura plus jamais de cheveux qui vont pousser à cet endroit derrière la tête de Rachael Sawka. Photo : Rachael Sawka

En juillet, les traitements ont assez réduit la masse pour que les chirurgiens puissent l'enlever. L'opération a duré 10 heures. En plus de la tumeur, les chirurgiens ont retiré une partie de son crâne, de la peau et du tissu musculaire.

Les chirurgiens ont transplanté des muscles de son épaule à son cou, et ont fait une greffe de peau de sa jambe vers la région touchée derrière sa tête.

« Je sens qu'il y a eu beaucoup de fautes, et cela n'aurait jamais dû se passer, explique Mme Sawka. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre à travers tout ça. C'était horrible. Je ne serai jamais plus pareille, mais je suis en vie, c'est ce qui compte. »

Mme Sawka a dépensé 8000 $ pour faire congeler ses ovules avant de commencer six mois de chimiothérapie le 24 octobre.

La jeune femme dit avoir un très bon réseau de soutien de famille et d'amis qui l'aident à travers cette épreuve.

Une révision en cours

Un porte-parole de l'Office régional de la santé de Winnipeg dit que l'organisme est entré en contact avec Rachael Sawka et qu'une révision de son dossier est en cours.

Rachael Sawka ne savait pas si elle allait survivre à son cancer. Elle a eu son chien Paisley pour l’aider à lui remonter le moral durant cette période difficile de sa vie. Photo : Erin Brohman/CBC

La patiente soutient qu'on lui a affirmé qu'il y avait 50 % de chance que son cancer s'étende et forme des métastases.

Selon les informations recueillies par Erin Brohman, CBC