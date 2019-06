La Première Nation Shoal Lake 40 une nouvelle fois coupée du monde

Le traversier ne fonctionne plus depuis 11 jours et un moteur d'une valeur de 16 000 $ provenant des États-Unis ne devrait pas arriver avant le milieu de la semaine prochaine au plus tôt.

Ce n'est pas la première fois que le traversier a un problème, mais cela était réparé rapidement par le passé, selon Linda Redsky, une résidente.

Pour quitter l'île où ils vivent, les membres de la communauté doivent pour le moment utiliser des bateaux qui ne fonctionnent que pendant la journée et n'ont pas de gilets de sauvetage.

C'est aussi leur seul moyen d'avoir accès à de l'eau potable. Située à la limite de l'Ontario et du Manitoba, Shoal Lake 40 est sous un avis de faire bouillir l'eau depuis 19 ans.

Le premier ministre Justin Trudeau a visité la communauté en avril, mais rien n'a changé depuis, selon Linda Redsky.