Où le salaire minimum est-il le plus élevé au Canada? La réponse en carte

Johanne Lapierre Un texte de

Le 1er avril 2016, le Nunavut a fait passer son salaire minimum de 11 $ à 13 $ l'heure, et ce territoire est devenu l'endroit au Canada où le salaire minimum est le plus élevé. Il s'agit aussi d'une des régions canadiennes où le coût de la vie est le plus haut.

En Alberta, le gouvernement néo-démocrate a fait passer le salaire minimum à 12,20 $ l'heure au début d'octobre. Il grimpera à 13,60 $ en octobre 2017 et, enfin, à 15 $ en octobre 2018.

Par province, le salaire minimum Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Virginie Larivière est organisatrice politique et porte-parole du collectif Un Québec sans pauvreté. Elle est également co-porte-parole de la campagne 5-10-15, qui réclame notamment une hausse du salaire minimum à 15 $ l'heure au Québec.

Mme Larivière estime que l'exemple albertain montre qu'il est possible d'atteindre une telle cible. « On voit un parti qui a fait une promesse, qui est arrivé au pouvoir et qui semble mettre de l'avant cette promesse. On peut juste applaudir ça. On peut aussi se dire que ça se peut, comme cela se fait aux États-Unis dans plusieurs villes et dans plusieurs États. »

Mais pour Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, il faut faire attention lorsqu'on compare le cas du Québec avec celui de l'Alberta, ou même avec ceux de villes américaines comme Seattle. « Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que le coût de la vie à Seattle est probablement très différent de celui du Québec, même chose pour l'Alberta? L'économie est différente, on n'est pas dans la même situation, faut quand même comparer des pommes avec des pommes », croit-elle.

Nous avons demandé à Virginie Larivière et à Martine Hébert de commenter les principaux arguments entendus dans les deux camps, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre une hausse du salaire minimum à 15 $ l'heure au Québec.

CONTRE : HAUSSER LE SALAIRE MINIMUM FERAIT PERDRE DES EMPLOIS

Martine Hébert

« Absolument, particulièrement dans les petites entreprises. Et quand on parle de pertes d'emplois, ce n'est pas nécessairement juste des mises à pied, mais aussi une diminution des heures travaillées ou des heures supplémentaires, etc. D'ailleurs, les études économiques le montrent bien, avec un salaire minimum qui serait à 15 $ l'heure, on dépasserait 50 % du salaire horaire moyen, et ça entraînerait effectivement des pertes d'emplois et d'heures travaillées, particulièrement chez les travailleurs qui sont au bas de l'échelle. Donc, au lieu d'aider ces travailleurs, on se trouverait à leur nuire. »

Virginie Larivière

« Effectivement, il y a peut-être des pertes d'emplois qui vont survenir par rapport à ça, sauf qu'on est très, très loin des discours de peur qu'on entend de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, du Conseil du patronat ou de l'Institut Fraser, qui nous parlent toujours dans des termes catastrophiques. Quand on regarde la réalité, ces catastrophes-là n'arrivent jamais. Il n'y a pas vraiment de consensus dans les études sur ce qui se passe au chapitre du nombre d'emplois perdus. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les discours de peur ne sont pas corroborés par la réalité.

« En 2010, en Colombie-Britannique, on a décidé d'augmenter le salaire minimum, qui était fixe depuis huit ou neuf ans, d'à peu près 25 % d'un coup. L'Institut Fraser disait : "Vous n'y pensez pas, vous allez perdre à peu près 50 000 emplois." Qu'est-ce qui s'est passé après la hausse du salaire minimum? On a perdu à peu près 3800 emplois, particulièrement chez les plus jeunes. Et ce dont on s'est rendu compte environ deux ou trois années après la hausse, c'est que tout était revenu à la normale. »

POUR : LA HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM SORTIRA DES GENS DE LA PAUVRETÉ, DONT UNE MAJORITÉ DE FEMMES



Virginie Larivière

« Je pense que c'est l'argument clé. Même ceux qui sont contre l'idée du salaire minimum le disent d'emblée : ils ne sont pas contre ce principe-là, mai contre la méthode. Nous, on pense que la méthode est bonne et que le principe est au coeur de cet enjeu-là. Il y a très clairement une majorité de femmes qui travaillent à bas salaire. À peu près 6 femmes sur 10 travaillent au salaire minimum, entre autres en raison des secteurs d'activité qui sont liés aux emplois à bas salaire : services, hébergement, restauration, commerce de détail, mais aussi services de soins et de santé, où on trouve une majorité de femmes. Ce qu'on considère aujourd'hui, c'est la mesure du panier de consommation, la MPC, qui représente la couverture des besoins de base. Il y a un consensus politique, social et scientifique autour de cet indicateur. En ce moment, au Québec, quand on travaille à temps plein au salaire minimum, on le dépasse tout juste. On est encore très loin de la sortie de la pauvreté. »



Martine Hébert

« J'aimerais qu'on m'explique comment on va sortir des gens de la pauvreté avec une mesure qui va justement avoir un effet négatif sur les emplois moins bien rémunérés, sur les heures travaillées, sur le nombre d'emplois créés, etc. C'est pourquoi la majorité des économistes vont vous dire que le salaire minimum n'est pas une mesure de lutte à la pauvreté. C'est pourquoi les gouvernements, les États qui sont responsables de la lutte à la pauvreté, adoptent des mesures ciblées qui font en sorte que les travailleurs à faible revenu en ont davantage dans leurs poches, et c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut viser, ce sont des solutions équilibrées, qui vont faire en sorte qu'on va en laisser plus dans les poches des travailleurs et des travailleuses à faible revenu en fonction de leur situation particulière. »



CONTRE : LA FACTURE SERA REFILÉE AUX CONSOMMATEURS SOUS LA FORME D'UNE HAUSSE DES PRIX



Martine Hébert

« Nous avons demandé à nos membres, aux entrepreneurs, aux PME du Québec, quelles seraient les conséquences si le salaire minimum passait à 15 $. On nous en nomme deux en premier : "J'augmenterais mes prix de produits ou services, et j'embaucherais moins de jeunes ou de travailleurs sans expérience." D'ailleurs, c'est ce que des économistes comme Pierre Fortin ont noté à des époques, par exemple les années 70, où il y avait eu une hausse marquée du salaire minimum, qui avait grimpé jusqu'à 58 % du salaire manufacturier. Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans avait augmenté à 17 %. Il était 10 points au-dessus de celui des 25 à 54 ans à cette époque. »



Virginie Larivière

« C'est un autre mythe, en fait. Cela semble bien logique que, si on augmente le salaire minimum, les employeurs n'auront d'autre choix que de refiler la facture aux consommateurs. Souvent, quand on regarde les arguments contre le salaire minimum, ce qu'on voit, ce sont des hausses de prix faramineuses, comme 17 % sur le prix d'un burger. Or, ce qu'on observe encore une fois dans la réalité, dans des études, c'est qu'effectivement il y a une hausse des prix à la consommation, mais de l'ordre de 1 à 4 %. On est vraiment très loin du discours catastrophique selon lequel le salaire minimum ne va pas aider ceux qu'on veut aider parce que, dans les faits, l'argent qu'ils vont avoir de plus dans leurs poches, ils vont le dépenser dans des produits de consommation. Ce n'est pas vraiment ça qui se passe dans la réalité, encore une fois. »

POUR : LA HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM A UN EFFET POSITIF DIRECT SUR LA CONSOMMATION



Virginie Larivière

« C'est évident. En ce moment, quand on travaille à temps plein au salaire minimum, on couvre à peine ses besoins de base. Dès qu'on gagne un peu plus, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On ne le met certainement pas dans un CELI ou un REER! On le dépense chez le coiffeur. On en profite pour s'acheter un morceau de linge, pour s'acheter des fruits, des légumes, de la viande. On en profite en fait pour couvrir davantage ses besoins de base. On en profite pour dépenser dans les commerces, souvent locaux. Il y a plein d'études qui prouvent également que, quand les gens qui sont au bas de l'échelle ont un peu plus d'argent, ils ne le mettent pas de côté, ils le dépensent dans des commerces de proximité, à l'épicerie, ils se permettent un restaurant, un cinéma. »



Martine Hébert

« Je pense que tout le monde comprend qu'effectivement ce n'est pas facile, et je pense qu'on doit se préoccuper de nos travailleurs à temps plein qui sont au salaire minimum. Mais préoccupons-nous-en avec une solution qui va être gagnante pour eux, et non pas avec une solution comme ce qui est proposé mur à mur, le salaire minimum à 15 $, qui va avoir des effets économiques importants, particulièrement dans une économie comme celle du Québec où, on le sait, la majorité des entreprises sont de très petite taille.

« Ce que disent les économistes qui font des études sérieuses sur les effets économiques des hausses du salaire minimum, comme Pierre Fortin, c'est qu'il y a un point d'équilibre par rapport au salaire minimum. Lorsque celui-ci dépasse 50 % du salaire horaire moyen dans une économie, ça a des impacts, particulièrement sur l'emploi chez les travailleurs au salaire minimum, et aussi sur le plan du décrochage scolaire, parce que le salaire minimum devient plus attrayant pour les décrocheurs. »