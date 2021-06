La garderie des Bambins à bout de souffle

Début du widget . Passer le widget? Héloïse Bargain Un texte de Fin du widget . Retour au début du widget?

Des parents ont travaillé bénévolement jeudi soir au casino McPhillips à Winnipeg pour récolter des fonds afin de sauver leur garderie francophone à Saint-Boniface. Ce n'est pas la première fois que les parents des enfants de la garderie des Bambins sont sollicités pour faire des collectes de fonds. Barbecues, ventes de Tupperware, soirées au casino; les parents essaient de sauver la garderie par tous les moyens.

« On fait des prélèvements de fonds chaque mois, de façon que j'ai même honte de leur proposer d'autres prélèvements de fonds, mais on n'a pas le choix. », déplore la directrice de la garderie, Thérèse Musafiri.

Comme il s'agit d'une garderie subventionnée, l'établissement doit respecter les tarifs de garde établis par la province et ne peut pas augmenter ses frais afin d'équilibrer son budget.

Les ennuis ont commencé il y a quelques années, lorsque le loyer de l'appartement que louait la garderie ne cessait d'augmenter. À court de financement, la garderie a cherché un autre lieu plus grand qui lui permettrait d'accueillir plus d'enfants en espérant que le gouvernement subventionnerait les nouvelles places qu'elle ouvrirait ce qui l'aurait aidé à trouver un équilibre.

Au mois de juin, Des Bambins ont déménagé dans le sous-sol d'une église sur l'avenue Taché. Le gouvernement néo-démocrate avait dit qu'il subventionnerait les nouvelles places de garderie, mais depuis que les conservateurs sont au pouvoir la garderie n'a toujours pas reçu de réponse.

La directrice de la garderie, Thérèse Musafiri, ne sait pas ce qu'il adviendra si jamais l'établissement doit fermer portes. Photo : Radio-Canada

Thérèse Musafiri explique que la province lui a dit qu'il fallait que la garderie soit sur une liste d'attente pendant au moins deux ans avant d'obtenir les fonds. Le problème est que, sans la somme promise par l'ancien gouvernement, les jours sont comptés pour la garderie des Bambins.

L'histoire de la liste d'attente pour deux, ça ne va pas fonctionner pour nous. On sera peut-être obligés de fermer les portes. On ne peut pas attendre deux ans. Une citation de :Thérèse Musafiri, directrice de la garderie des Bambins

Difficile d'embaucher

À cause du manque de ressources, la garderie n'a pas pu augmenter les salaires de ses employés : sa grille salariale est restée bloquée au seuil de 2012.

Justine Chegue vient tout juste d'obtenir son certificat d'éducatrice de niveau 2. Elle déplore de voir tous ses anciens camarades de cours gagner plus d'argent qu'elle.

Justine Chegue Photo : Radio-Canada

« Je ne suis vraiment pas là pour le salaire parce que je me sens bien ici, mais un salaire un peu plus élevé, ça ne me dérangerait pas », dit-elle. Mme Chegue, pense que ces conditions salariales peuvent facilement nuire à la rétention et freiner le recrutement de nouveaux employés.

C'est déjà difficile de trouver des employés francophones qui sont formés, mais si en plus tu n'as pas le salaire compétitif, ça devient vraiment stressant. Une citation de :Thérèse Musafiri, directrice de la garderie des Bambins

« Trois mois » d'essai

La garderie souhaite continuer à faire pression sur la province afin d'obtenir les fonds nécessaires.

Je ne veux pas stresser tous les parents, mais on se donne à peu près trois mois pour voir comment on va faire pour essayer de sortir de l'urgence. Et c'est vraiment juste la province qui peut nous aider Une citation de :Thérèse Musafiri, directrice de la garderie des Bambins

Le député de Saint-Boniface, Greg Selinger dit suivre l'affaire de près. Il mentionne aussi le problème des listes d'attentes dans les garderies et souhaite qu'un plan général soit mis en place dans la province.

Les deux parents travaillent à ces jours-ci donc il sera nécessaire d'avoir un plan pour l'expansion des garderies dans la province. Une citation de :Greg Selinger, député de Saint-Boniface

Le ministre de la Famille, Scott Fielding, n'a pas commenté le cas de la garderie Des Bambins, mais a précisé que le gouvernement souhaitait améliorer l'accès aux services de garde d'enfants tout en réduisant la bureaucratie. Le ministre a également fait savoir qu'il était en train de finaliser un plan d'action pour réduire les listes d'attentes dans les garderies.