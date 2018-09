Un texte de

Congolaise d'origine, Patricia est installée au Manitoba depuis plusieurs années et s'est mariée avec un Franco-Manitobain de Saint-Laurent. Même si elle adopte la culture manitobaine, elle aime faire de la cuisine de son pays pour sa famille, mais aussi afin que ses enfants perpétuent et apprécient leurs deux cultures.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

1 tilapia

1 hareng fumé

1 grande aubergine chinoise

1/2 kilo d'okra (gombo)

gingembre jamaïcain

1 oignon moyen

2 piments forts Scotch bonnet

2 feuilles de laurier

1 cube de bouillon concentré de poulet Maggi

sel et poivre

1/2 cuillère à thé de noix de muscade moulue

huile de canola ou huile végétale

1 boîte de tomates en cube

1 tomate fraîche, coupée en cube

semoule de maïs pour le foufou

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Bien laver le poisson et le frotter pour enlever les grosses écailles.

Peler et râper l'oignon, le gingembre et le cube de poulet concentré. Si la pelure du gingembre est mince, Patricia ne la retire pas, car une fois râpée elle est tendre.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ajouter un filet d'huile pour obtenir un mélange assez épais avec l'oignon, le gingembre et le bouillon de poulet. Assaisonner avec le sel, le poivre et un peu de noix de muscade. Attention : le cube de bouillon est déjà très salé.

Photo : Rado-Canada / Colombe Fortin

Patricia a fait des incisions sur les deux côtés du poisson afin d'y insérer le mélange d'oignon et gingembre, ce qui parfumera bien le poisson.

Elle place ensuite le tilapia sur une plaque allant au four et le fait cuire à 350°F pendant 30 à 40 minutes, selon la grosseur du poisson.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Il faut réhydrater le hareng fumé qui servira à aromatiser le gombo. Dans un plat, Patricia dépose un hareng et verse dessus de l'eau bouillante. Le hareng va tranquillement gonfler et se défaire une fois réhydraté. Il faudra séparer la chaire des arêtes et de la peau. Patricia ajoutera ces morceaux de poisson au gombo.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Bien laver l'okra et couper en rondelles.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Laver l'aubergine et la couper en cubes de la même grosseur que l'okra.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans une poêle, ajouter de l'huile canola et faire revenir les aubergines. Elles absorberont l'huile, Patricia les laisse rôtir, mais il est possible qu'elle doive rajouter un peu d'huile. Quand les cubes d'aubergine sont rôtis, ajouter les tomates en boîte, la tomate fraîche et les morceaux de hareng. Laisser cuire quelques minutes avant d'ajouter un peu d'eau.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Lorsque l'aubergine et les tomates sont presque cuites, Patricia ajoute l'okra, les feuilles de laurier ainsi que deux piments qu'elle laisse entiers (attention : ils sont très forts). Ceux qui aiment beaucoup les piments forts pourront les écraser dans leur assiette pour augmenter le goût et pour ceux qui aiment moins cela, il y aura un petit goût un peu épicé.

Patricia aime que l'okra reste en morceaux alors elle le cuit un peu moins longtemps. Si l'okra cuit longtemps il devient un peu gélatineux. Ce légume apporte un apport intéressant en vitamines, antioxydant et minéraux.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour accompagner le poisson, l'incontournable, c'est le foufou qui est fait à base de semoule de maïs.



Dans de l'eau bouillante, saupoudrez la semoule de maïs et brasser continuellement, rajouter d'autre semoule jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Laisser cuire en brassant de temps en temps. Le mélange ne doit pas coller au fond du chaudron. Quand le foufou se décolle du bord, c'est prêt.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Patricia verse le foufou cuit dans un bol et d'une manoeuvre habile elle le lance dans les airs pour le retourner afin qu'il forme une belle boule.

Traditionnellement, pour manger le foufou, on forme une petite boule avec ses doigts et on le mange avec les mains.



Patricia a commencé à cuisiner du foufou vers l'âge de 9 ans. « Dans mon pays, si une femme sait faire cuire le foufou, elle trouvera plus facilement un mari », dit-elle en riant.

Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Lorsque le poisson est cuit, il est juteux et très aromatisé. Le gombo est prêt et on voit encore les morceaux de légumes. L'okra ne s'est pas défait; c'est ce que voulait la cuisinière. Ces deux plats sont servis avec le foufou. C'est un délice d'arômes et de goûts.