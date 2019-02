École privée ou publique, laquelle est plus populaire? La réponse en cartes

De plus en plus d'enfants fréquentent des écoles privées, tant au primaire qu'au secondaire. Mais les raisons qui expliquent cet essor ne sont pas les mêmes partout dans le monde. État des lieux.

Au niveau primaire, le taux de fréquentation du privé dans le monde est passé de 8,5 % en 1980 à 13 % en 2013, soit un peu plus d'un enfant sur huit. Au secondaire, par contre, c'est près d'un enfant sur quatre qui n'est pas dans le secteur public. La proportion est passée de 19 % en 1998 à 23 % en 2013.

Ces moyennes mondiales cachent cependant de fortes disparités. Alors que dans certains pays moins de 1 % des élèves fréquentent des écoles privées, dans d'autres c'est la majorité des écoliers qui n'est pas dans le réseau public.

Où va-t-on le plus à l'école privée dans le monde? Primaire

Un privé à plusieurs vitesses

Mais encore faut-il savoir à quoi on fait référence quand on parle d'enseignement privé. « Est-ce qu'il s'agit d'établissements entièrement à la charge de l'État ou financés par des donateurs tels que des institutions religieuses ou des groupes communautaires? », s'interroge Abdoulaye Anne, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval.

La situation du privé dans le monde est loin d'être semblable d'un point du globe à un autre. Il y a plusieurs sortes d'écoles privées. Abdoulaye Anne, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval

Dans les pays en développement, ces établissements diffèrent par leur forme de financement, mais aussi par leur mode de fonctionnement. « Il y a un secteur privé structuré, qui livre la marchandise et arrive à faire graduer les élèves », soutient M. Anne. « Mais parallèlement à cela, il y a un privé avec des « édupreneurs », des entrepreneurs en éducation qui essaient de faire de l'argent, et qui n'a ni des enseignants bien formés ni des structures adéquates. »

À la différence de ce qui arrive dans les pays développés, les États ne contrôlent pas toujours ce qui se fait dans ces écoles, donc les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.

« C'est un des enjeux du développement de l'éducation dans le Sud », affirme le chercheur. « On s'attend à ce que le privé et les organisations de la société civile relaient l'État dans ses fonctions régaliennes traditionnelles et qu'ils accompagnent l'émergence [des écoles privées]. Mais, dans les faits, on est loin d'avoir un privé organisé et on n'a pas le contrôle et les évaluations qui devraient venir avec ça. »

L'influence des OMD

La forte présence du privé dans les pays en développement a été encouragée par l'ONU dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), dont une des priorités est justement d'assurer une éducation primaire pour tous, rappelle Christian Maroy, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques éducatives de l'Université de Montréal.

« Pour des États qui n'en avaient pas forcément les moyens, la solution du privé a été considérée comme un substitut, dans un contexte idéologique plus global, qui était de valoriser l'offre d'enseignement privé, certains défendant l'idée que c'était aussi bien que le public. Il y a donc un contexte idéologique qui a joué et aussi un contexte financier. »

Dans les pays africains, la création d'écoles primaires, auparavant inexistantes, est donc passée par des partenariats privé-public.

C'est le résultat d'une politique à la fois globale et relayée par les États nationaux. Christian Maroy, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques éducatives de l'Université de Montréal

Une longue histoire

Dans les pays du Nord, la situation est tout autre. C'est l'enseignement privé, offert par des congrégations religieuses, qui est arrivé avant l'enseignement public. « L'enseignement privé est relié à des compromis passés entre l'Église et l'État dans les années 60 », précise Christian Maroy. « Il y a eu un pacte scolaire et l'enseignement privé a été reconnu et financé par les pouvoirs publics, ce qui fait que l'accessibilité est beaucoup plus facile. »

C'est pour cela que dans certains pays, dont la France et surtout la Belgique, le taux de fréquentation des écoles privées, majoritairement catholiques, est assez élevé. Ces écoles sont très régulées et doivent respecter les exigences du ministère de l'Éducation.

Aux Pays-Bas, si le taux de fréquentation du privé est si bas, c'est parce que les écoles religieuses ont été intégrées au réseau public, explique M. Maroy. « En Belgique, la même tendance est en cours, alors, peut-être que dans 10 ans, les écoles privées seront considérées comme des écoles publiques », ajoute-t-il.

Des parents de plus en plus exigeants

Un autre élément qui explique ce récent essor du privé est la demande des parents, selon Christian Maroy. « Les parents de classe moyenne et favorisée tendent à être inquiets par rapport à l'avenir professionnel et social de leurs enfants, à leur bien-être en général et se penchent de plus en plus sur la qualité de leur scolarisation. »

De plus, ils souhaitent pouvoir choisir ce qui leur convient le mieux. Pour l'un, ce sera une concentration en sports, pour l'autre, en arts dramatiques ou en musique.

Enfin, certains gouvernements ont choisi d'encourager le développement de l'enseignement privé en pensant que la concurrence entraînerait une amélioration du public, parfois perçu, à tort ou à raison, comme moins efficace. Pourtant, soutient Christian Maroy, les différentes études qui ont été faites sur la question sont très controversées et aucune n'a réussi à démontrer clairement les bienfaits de cette concurrence pour le public. Au contraire, cela provoque plutôt des effets négatifs.

« Ça va augmenter une forme de ségrégation entre établissements », explique-t-il, « c'est-à-dire une concentration d'élèves favorisés socialement ou d'élèves forts sur le plan scolaire [...] cet effet de ségrégation entre établissements a conduit à des tas de problèmes en termes d'inégalités d'apprentissage et de cohésion sociale. »

Ce qui était recherché à travers l'extension du privé en termes d'amélioration de la qualité de l'éducation ou de sa diversification en fonction des besoins des familles n'est pas toujours au rendez-vous, loin de là. Christian Maroy, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en politiques éducatives de l'Université de Montréal.

