Les écoles manitobaines doivent devenir plus accessibles

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cela fait suite à une disposition se trouvant dans la loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, entrée en vigueur fin 2013, stipulant que les organisations publiques devaient développer de telles stratégies pendant l'année 2016.

La loi identifie cinq « barrières » nuisant à l'accessibilité : Les barrières comportementales

Les barrières à l'information et à la communication

Les barrières technologiques

Les barrières systémiques

Les barrières physiques et architecturales

Déjà en 2015, certaines divisions avaient commencé à travailler là-dessus. Dans un rapport rédigé l'an dernier, la présidente de la Division scolaire de Winnipeg Pauline Clarke relevait que 17 écoles au sein de cette division ne disposaient pas d'ascenseurs permettant d'accéder à l'entièreté du bâtiment.

Du côté de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), on compte 11 écoles à plusieurs niveaux. Parmi elles, deux ont un « besoin criant » d'amélioration de l'accessibilité, selon la DSFM : l'École Lacerte et l'École La Source.

« À l'heure actuelle, un élève en fauteuil roulant ne pourrait pas accéder au deuxième étage. » — Une citation de Daniel Preteau, directeur de l'école Lacerte

L'École Lacerte dispose d'une rampe pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'entrer dans l'école, mais ils sont ensuite confinés au rez-de-chaussée. « Nous avions un plan pour faire une rampe à l'extérieur de l'école, explique de directeur de l'école, Daniel Preteau. Le coût était très élevé, alors on s'est dit qu'il valait mieux faire des marches à l'extérieur, dans le but d'épargner de l'argent pour éventuellement voir si on pourrait construire un ascenseur dans l'école. »

Plan à long terme

« Nous avons plusieurs écoles qui n'ont pas d'ascenseur, et ce n'est pas le seul défi que nous rencontrons au niveau de l'accessibilité car nos écoles, pour la plupart, sont assez anciennes », fait remarquer Christelle Waldie, directrice du service aux élèves à la DSFM.

« Pour certaines écoles, on va avoir un plan à plus long terme parce que le besoin n'est pas immédiat. Mais selon la loi sur l'accessibilité, tous nos bâtiments, y compris le bureau divisionnaire, vont devoir répondre aux critères de la nouvelle loi. » — Une citation de Christelle Waldie, directrice du service aux élèves

La DSFM et les autres divisions scolaires de la province sont donc en train d'établir un inventaire de tous les problèmes d'accessibilité qu'elles peuvent rencontrer au sein de leurs établissements. Ces plans seront ensuite remis à la province au cours des prochains mois.

En attendant, la DSFM trouve des solutions temporaires afin de permettre à ses élèves d'accéder à tous les services dont ils ont besoin. Christelle Waldie cite notamment le cas d'une élève triplégique, qui réside dans la zone de repêchage de l'École Roméo-Dallaire et qui est transportée chaque jour en taxi à l'École Précieux-Sang.

« Pour chaque école, on considère chaque cas d'élève ou chaque situation et on trouve des solutions temporaires ou permanentes. » — Une citation de Christelle Waldie, directrice du service aux élèves

En 2015, un Canadien sur six vivait avec un handicap, et ce nombre devrait passer à un Canadien sur cinq d'ici 2030. Parallèlement, environ 15 % des Manitobains font face à une barrière quelconque due à un handicap pour accéder à des services.