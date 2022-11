Nicole Young, nouvelle directrice des services en français à la Ville de Winnipeg

Prenez note que cet article publié en 2016 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le budget que la Ville avait présenté pour l'année 2016 prévoyait la création d'un tel poste. Un coordonnateur de services en langue française à temps partiel existait auparavant.

Selon son profil LinkedIn, Nicole Young est diplômée de l'Université de Saint-Boniface et a travaillé pendant onze ans comme gestionnaire des services administratifs au Secrétariat aux affaires francophones de la province. Avant de rejoindre la Ville de Winnipeg, elle travaillait comme coordinatrice au Centre des services bilingues.

Tout est à faire

« J'ai vu bâtir les centres de services bilingues à partir de rien et c'est justement ce que le nouveau poste de direction à la Ville de Winnipeg demande: bâtir, et amener les gens à travailler ensemble pour mieux desservir les francophones », a-t-elle expliqué lors d'une entrevue.

« Il faut s'assurer que les services en français sont disponibles de façon plus efficace. » — Une citation de Nicole Young, directrice des services en français à la Ville de Winnipeg

Nicole Young ajoute que ce nouveau poste va lui permettre d'avoir un réel impact: « Maintenant, la personne va être à la table avec les gestionnaires dès le début des projets, et ne va plus seulement essayer de lier les services par la suite et voir ce qui devrait être traduit ».

Travail de sensibilisation

La nouvelle directrice des services en français dit aussi être consciente qu'elle va devoir faire un gros travail d'éducation. « La première année, il faut travailler en interne pour convaincre nos personnels, avant que cela ne devienne plus facile », estime-t-elle.

Enfin, Nicole Young a affirmé qu'un des premiers dossiers sur lesquels elle veut se pencher est le site Internet de la Ville, dont la version française est très limitée. « Ils sont en train de faire une refonte du site anglais et ils veulent s'assurer qu'il y a "quelque chose" en français. Je leur ai dit qu'il y avait besoin de plus que "quelque chose". »